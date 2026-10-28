Meta et Snap face à un test juridique majeur aux États-Unis concernant les allégations de dépendance des jeunes aux réseaux sociaux

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* Il s'agit du deuxième procès de ce type dans le cadre d'une affaire intentée par des plaignants individuels

* Meta et Snap sont les derniers défendeurs dans ce procès

* Le procès s'ouvre à Los Angeles avec la sélection du jury

* Une jeune fille de 16 ans de l'Illinois et une jeune femme de 18 ans du Mississippi ont intenté des actions en justice

* Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, devrait témoigner

par Diana Novak Jones

Deux plaignantes adolescentes, qui affirment que les réseaux sociaux leur ont causé de graves problèmes de santé mentale, vont poursuivre Meta Platforms

META.O et Snap SNAP.N devant les tribunaux de Los Angeles ce mercredi. Ce procès constitue le dernier test en date des allégations soulevées dans des milliers de poursuites judiciaires aux États-Unis concernant l’impact des réseaux sociaux sur les jeunes.

Il s’agit seulement de la deuxième affaire à passer en jugement impliquant des plaignants individuels qui allèguent que les entreprises de réseaux sociaux ont délibérément conçu leurs plateformes pour qu’elles créent une dépendance. Les entreprises de réseaux sociaux ont perdu le premier procès de ce type en mars, et ont dû verser 6 millions de dollars de dommages-intérêts .

Les plaignantes, désignées dans les documents judiciaires sous les initiales S.J., une jeune fille de 16 ans originaire de l’Illinois, et K.D.B., une jeune femme de 18 ans originaire du Mississippi, ont déclaré avoir commencé à utiliser YouTube dès l’âge de 3 ou 4 ans et d’autres plateformes vers l’âge de 9 ans. Elles ont affirmé que la lecture automatique, le défilement infini et d’autres fonctionnalités les avaient poussées à une utilisation compulsive, ce qui leur a valu de développer une dépression, de l’anxiété et des troubles alimentaires.

Le procès, qui débutera mercredi par la sélection du jury, devrait durer plusieurs semaines. Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, et le directeur général de Snap, Evan Spiegel, devraient témoigner.

Les deux plaignantes avaient initialement poursuivi TikTok et YouTube ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet), en plus de Meta et Snap. Toutes deux ont conclu des accords à l’amiable avec TikTok et YouTube avant le procès, et la plaignante de l’Illinois a également conclu un accord avec Meta. Le procès de mercredi porte sur les plaintes des deux plaignantes à l’encontre de Snap, ainsi que sur celles de la plaignante du Mississippi à l’encontre de Meta.

Meta et Snap ont demandé à la juge Carolyn Kuhl de la Cour supérieure de Los Angeles, qui préside la procédure, de scinder les affaires en deux procès distincts, arguant qu’un jugement conjoint risquerait de brouiller indûment les éléments de preuve aux yeux des jurés. La juge ne s’est pas encore prononcée sur cette demande.

“LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES”

Un porte-parole de Meta a déclaré que l’entreprise contestait les allégations portées à son encontre et qu’elle avait mis en place des mesures de protection sur ses plateformes depuis une décennie. Meta est propriétaire d’Instagram et de Facebook.

“La santé mentale d’un jeune est influencée par de nombreux facteurs, comme le montreront les éléments de preuve présentés lors de ce procès”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. “La plaignante utilisait TikTok bien plus qu’Instagram ou Facebook, et sa situation personnelle a joué un rôle déterminant dans ses difficultés.”

Un porte-parole de Snap a expliqué que sa plateforme Snapchat se distingue des réseaux sociaux traditionnels, car elle ne s’ouvre pas sur un fil d’actualité ni sur un classement des publications des autres utilisateurs. L’entreprise a intégré des mesures de protection à sa plateforme, a précisé le porte-parole.

“Nous pensons que les preuves démontreront que nous avons donné la priorité à notre communauté, et que ces allégations donnent une image fondamentalement fausse de leur expérience sur Snapchat et de la manière dont notre plateforme a été conçue”, a déclaré le porte-parole.

Emily Jeffcott, l’avocate représentant la plaignante du Mississippi, a déclaré dans un communiqué avant le procès: “Nous avons hâte d’informer le jury des dangers liés à des fonctionnalités telles que les fils d’actualité sans fin, la lecture automatique et les séries de connexions, ainsi que de la manière dont Meta – et, selon les allégations, Snap également – a mis en œuvre et mis en avant ces fonctionnalités.”

“UNE AFFAIRE TÉMOIN”

Les plaignantes S.J. et K.D.B. ont intenté une action en justice en 2023. Toutes deux ont décrit comment elles restaient éveillées pendant des heures à faire défiler les réseaux sociaux, perdaient leur concentration en classe et se livraient à des actes d’automutilation en utilisant des méthodes montrées dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Elles réclament des dommages-intérêts compensatoires et punitifs dont le montant n’a pas été précisé.

Leurs affaires font partie des plus de 3 000 actions en justice intentées par des particuliers et d’autres parties, qui ont été regroupées devant la Cour supérieure de Los Angeles. Leurs actions ont été sélectionnées comme “bellwethers”, c’est-à-dire comme affaires de référence, ce qui signifie que le verdict pourrait influencer la manière dont les entreprises et les plaignants régleront les affaires restantes.

Les entreprises de réseaux sociaux ont nié que leurs plateformes aient été conçues pour créer une dépendance chez les jeunes et ont affirmé avoir pris des mesures pour rendre leurs applications sûres pour les jeunes utilisateurs. Elles ont également fait valoir qu’elles étaient protégées contre les plaintes par l’article 230 du Communications Decency Act, une loi fédérale de 1996 qui protège généralement les plateformes en ligne de toute responsabilité concernant les contenus générés par les utilisateurs.

Le juge de première instance a rejeté l’argument selon lequel l’article 230 empêche toute action en justice concernant la conception des sites, et a autorisé les deux plaignantes à passer en jugement.

Dans l’affaire jugée en mars, un jury de Los Angeles a estimé que Meta et YouTube avaient fait preuve de négligence, donnant raison à une jeune femme désignée dans les documents judiciaires sous le nom de Kaley G.M. Plusieurs autres affaires ont été inscrites au rôle depuis lors, mais les entreprises ont réglé les litiges ou, dans certains cas, les plaignants ont choisi de les abandonner .

LES DISTRICTS SCOLAIRES ET LES ÉTATS INTENTENT DES ACTIONS EN JUSTICE

Plus de 3 800 actions en justice intentées par des États, des districts scolaires et des particuliers pour des motifs similaires sont en instance devant un tribunal fédéral de Californie, selon les registres judiciaires.

En août, Meta a conclu des accords à l’amiable d’une valeur pouvant atteindre 18 milliards de dollars afin de régler les plaintes déposées par la quasi-totalité des États et territoires américains concernant l’impact de ses plateformes sur la santé mentale des adolescents. Dans le cadre de cet accord, l’entreprise a accepté de modifier les modalités d’accès des adolescents à Instagram et Facebook.

Des membres de l’équipe juridique de direction de Meta ont déclaré aux journalistes après cet accord que l’entreprise considérait que les affaires individuelles et celles intentées par les districts scolaires étaient plus difficiles à prouver devant un tribunal que celles intentées par les États, car elles exigent des plaignants qu’ils établissent un lien direct entre des problèmes spécifiques et ses plateformes de réseaux sociaux.

Meta fait appel du verdict rendu en mars dans cette affaire, arguant que l’article 230 aurait dû rejeter les plaintes de la plaignante Kaley G.M. Une décision en faveur de Meta sur cette question pourrait faire échouer des milliers de poursuites judiciaires liées à la santé mentale des jeunes et protéger l’entreprise contre des milliards de dollars de responsabilité potentielle qui, selon elle, constituent une menace sérieuse pour son avenir, d’après les experts.