Meta et Reliance obtiennent le feu vert de Bruxelles pour leur coentreprise
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 12:31
L'examen a été mené dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.
La Commission a conclu que l'opération ne soulevait pas de préoccupations concurrentielles significatives dans l'Espace économique européen, compte tenu de son impact limité sur le marché.
