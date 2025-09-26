 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 846,15
+0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Meta et Reliance obtiennent le feu vert de Bruxelles pour leur coentreprise
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 12:31

La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une coentreprise entre Meta Platforms et Reliance Industries consacrée principalement aux services d'intelligence artificielle destinés aux entreprises.

L'examen a été mené dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.

La Commission a conclu que l'opération ne soulevait pas de préoccupations concurrentielles significatives dans l'Espace économique européen, compte tenu de son impact limité sur le marché.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
748,9100 USD NASDAQ -1,54%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des avions de chasse MiG-21 de l'armée de l'air indienne sur le tarmac de la base aérienne de Chandigarh, avant leur départ définitif, le 24 septembre 2025 ( AFP / Arun SANKAR )
    L'Inde dit adieu à ses MiG-21 russes, après 60 ans de service
    information fournie par AFP 26.09.2025 13:40 

    Après plus de 60 ans de service et un lourd bilan de 400 accidents ayant coûté la vie à 171 pilotes, les derniers chasseurs MiG-21, parfois surnommés "cercueils volants", ont volé vendredi pour la dernière fois sous les couleurs indiennes. Cette cérémonie s'est ... Lire la suite

  • Les membres du groupe Kneecap, dont le chanteur Liam O'Hanna, alias Mo Chara, portent des cagoules aux couleurs du drapeau irlandais à leur arrivée au tribunal de Woolwich, à Londres, le 26 septembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Poursuites abandonnées contre Mo Chara, le rappeur du trio Kneecap
    information fournie par AFP 26.09.2025 13:35 

    La justice britannique a abandonné vendredi les poursuites pour "infraction terroriste" lancées contre Mo Chara, rappeur du trio nord-irlandais Kneecap, qui s'est réjoui à sa sortie du tribunal que les "tentatives pour faire taire" le groupe aient "échoué". "Vos ... Lire la suite

  • Un panneau "Wall St" à New York
    Wall Street vue sans direction dans l'attente d'éclaircissements sur la politique monétaire
    information fournie par Reuters 26.09.2025 13:12 

    Wall Street est attendue en ordre dispersé vendredi à l'ouverture avant l'indice PCE des prix à la consommation tandis que les Bourses européennes progressent à mi-séance. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street prudente, le Dow ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 26.09.2025 13:11 

    (Actualisé avec PACCAR, Warner Bros Discovery, RAPT Therapeutics) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07%pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank