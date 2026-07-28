Meta et BlackRock s'associent pour un projet de centre de données à El Paso d'une valeur de 14 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les fonds gérés par BlackRock détiendront 80 % de l'entreprise, Meta conservant 20 %

* Une partie de l'investissement de BlackRock sera financée par un emprunt de 12,5 milliards de dollars

* Le campus d’El Paso est conçu pour offrir une capacité de calcul de 1 gigawatt et devrait entrer en service en 2028

* Meta louera de la capacité plutôt que de posséder et de financer directement le campus

(Ajout d'une mention sur les actions au paragraphe 7 et d’un lien hypertexte au paragraphe 13) par Jaspreet Singh

Meta Platforms META.O et le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock BLK.N , ont annoncé mardi la création d'une coentreprise visant à développer et à exploiter un campus de centres de données à El Paso, au Texas, un projet dont le coût de développement s'élèverait à environ 14 milliards de dollars.

La course à la mise en place d’infrastructures d’IA a poussé les géants de la technologie à recourir à des émissions obligataires de plusieurs dizaines de milliards de dollars et à solliciter des capitaux externes auprès de gestionnaires de fonds tels que BlackRock, en raison de l’ampleur sans précédent de ces investissements.

Meta a indiqué que les fonds gérés par BlackRock détiendront une participation de 80 % dans la coentreprise, Meta conservant les 20 % restants. Une partie de l’investissement de BlackRock sera financée par un emprunt de 12,5 milliards de dollars. Meta recevra également une distribution d’un milliard de dollars afin d’harmoniser la répartition du capital.

Meta apportera des terrains et des actifs de construction en cours d’une valeur d’environ 2,3 milliards de dollars, tandis que BlackRock effectuera un apport en numéraire d’environ 4,9 milliards de dollars, a précisé la société.

La société mère de Facebook conclura des contrats de location avec la coentreprise, ce qui lui permettra de s'assurer une capacité de calcul sans financer ni posséder directement le campus lui-même, à un moment où les investisseurs s'interrogent sur la rentabilité des investissements dans les centres de données.

Les emprunts des entreprises technologiques ont atteint des sommets, BofA Global Research indiquant que les émissions obligataires liées à l’IA avaient atteint 270 milliards de dollars début juillet de cette année, soit près du double du montant levé sur l’ensemble de l’année 2025.

L'AMPLEUR DES DÉPENSES SOULÈVE DES QUESTIONS

Les actions de Meta, qui ont légèrement reculé mardi dans un marché volatil, ont chuté d’environ 10 % depuis le début de l’année, les investisseurs scrutant de près les coûts liés à l’expansion de l’IA. La société doit publier ses résultats du deuxième trimestre le 29 juillet.

« L’ampleur des dépenses soulève toujours des questions légitimes concernant les flux de trésorerie, les futurs coûts d’exploitation et le retour sur investissement, d’autant plus que Meta ne (pour l’instant) dispose pas d’une importante activité cloud vendant sa capacité excédentaire à des clients externes », a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown.

Selon des informations parues dans la presse, notamment chez Reuters, Meta serait en pourparlers pour louer de la puissance de calcul à Anthropic dans le cadre d’un accord potentiel pouvant atteindre 10 milliards de dollars sur deux ans.

Meta avait précédemment annoncé la construction d’un centre de données de plus de 10 milliards de dollars à El Paso, près de la frontière entre le Texas et le Nouveau-Mexique, qui s’ajoute aux 28 centres de données que la société exploite ou construit actuellement aux États-Unis.

Le campus de centres de données d’El Paso, déjà en construction, est conçu pour fournir une capacité de calcul de 1 gigawatt, indispensable aux technologies d’IA de Meta et au soutien de son cœur de métier. La mise en service est prévue pour 2028.

Meta a déclaré qu’elle prévoyait d’investir 600 milliards de dollars dans des infrastructures d’IA, notamment des centres de données et la création de nouveaux emplois aux États-Unis d’ici 2028, dans le but d’accélérer les travaux sur la superintelligence personnelle, ce qui pourrait contribuer à générer de nouveaux flux de trésorerie grâce à l’application Meta AI , aux outils publicitaires et aux lunettes connectées.

Le géant des réseaux sociaux construit actuellement plusieurs centres de données d’une puissance de plusieurs gigawatts à travers les États-Unis, dont un dans une zone rurale de Louisiane; Meta s'attendait à étendre ce projet à une capacité de calcul de 5 gigawatts, avec un investissement qui passerait alors à plus de 50 milliards de dollars.

En début d’année, Meta a nommé Dina Powell McCormick , une alliée de Trump, au poste de présidente et vice-présidente, dans le but de renforcer les partenariats avec les gouvernements et les investisseurs pour ses projets d’IA. Aux côtés d’autres cadres supérieurs , elle se concentre sur le réseau mondial de centres de données de l’entreprise.

L’extension des centres de données dédiés à l’IA a également fait l’objet de 142 manifestations dans 42 États au début du mois.

Morgan Stanley & Co et J.P. Morgan Securities ont agi en tant que conseillers financiers de Meta dans le cadre de cette transaction.