Meta est en pourparlers pour utiliser Gemini de Google afin d'améliorer le ciblage des publicités, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le personnel de Meta META.O a eu des discussions avec Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O sur la possibilité d'utiliser ses modèles Gemini pour améliorer l'activité publicitaire de la société mère de Facebook, a rapporté The Information jeudi.

Les discussions en sont encore à un stade relativement précoce et pourraient ne pas déboucher sur un accord, a indiqué le rapport, citant des personnes ayant connaissance des conversations.

Meta et Alphabet n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les employés de Meta ont proposé d'affiner les modèles Gemini et Gemma (open-source) du rival Google sur les données publicitaires de Meta afin d'améliorer ses capacités de ciblage publicitaire, selon le rapport. La décision de la propriétaire d'Instagram et de WhatsApp de choisir l'IA de Google plutôt que ses propres modèles internes souligne les problèmes rencontrés par l'entreprise pour faire évoluer la technologie de l'IA, malgré les milliards de dollars qu'elle a dépensés pour la recherche, l'infrastructure et les talents. Meta et Google sont en concurrence directe sur le marché de la publicité en ligne. Dans leurs derniers rapports trimestriels sur les bénéfices, les deux entreprises ont déclaré que leurs investissements dans l'IA alimentaient des gains dans leurs activités publicitaires de base.

Meta avait déjà envisagé des partenariats avec Google ou OpenAI, le fabricant de ChatGPT, afin d'améliorer les fonctions d'IA, y compris les réponses conversationnelles aux requêtes sur son chatbot Meta AI, et d'alimenter les fonctions d'IA dans les applications de médias sociaux de Meta, a rapporté The Information le mois dernier.