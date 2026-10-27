Meta envisage une levée de fonds record de 97,5 milliards de dollars pour financer son expansion dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les émissions portent sur environ 37,5 milliards de dollars d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles

* Meta prévoit un programme distinct de vente d'actions pouvant atteindre 60 milliards de dollars après la mise en cotation des actions de classe C

* Nvidia, AMD et Broadcom manifestent leur intérêt pour l'achat d'actions de classe A pour un montant maximal de 5 milliards de dollars

(Ajout de précisions au paragraphe 8)

par Jaspreet Singh

Meta Platforms META.O a porté mardi à 97,5 milliards de dollars le montant prévu de ses émissions d’actions, les plus importantes de son histoire, alors que le géant des réseaux sociaux fait appel au marché public pour développer de manière agressive son infrastructure d’IA.

Ce plan de levée de fonds, l'un des plus importants jamais réalisés par une entreprise spécialisée dans l’IA, a également suscité un intérêt total pouvant atteindre 5 milliards de dollars de la part de Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices

AMD.O et Broadcom AVGO.O pour des actions ordinaires de classe A.

Leur intérêt pour ce financement renforce les inquiétudes concernant un flux de capitaux de plus en plus circulaire dans le secteur de l’IA, les fournisseurs de puces contribuant à financer l’expansion de l’un de leurs plus gros clients. Meta a investi massivement dans les puces et les centres de données afin de mieux rivaliser avec OpenAI et Anthropic.

Meta prévoit désormais de lever 25 milliards de dollars en actions ordinaires à 625 dollars par action, contre les 22,5 milliards annoncés lundi. La société a également fixé le prix de 250 millions d’actions privilégiées convertibles à 50 dollars chacune, pour une valeur totale de l’offre de 12,5 milliards de dollars.

Lundi, l’action de la société mère de Facebook a clôturé en baisse de près de 2 %, à 630,56 dollars.Mardi, le titre reculait d’environ 1 %.

La société de réseaux sociaux dispose également d’un programme distinct visant à vendre, au fil du temps, jusqu’à 60 milliards de dollars d’actions aux cours en vigueur sur le marché. Bien que Meta n’ait pas encore finalisé le calendrier et les conditions de son offre « at-the-market », elle prévoit que la vente débutera après que ses actions de classe C sans droit de vote auront commencé à être négociées au premier trimestre 2027.

“Nous nous attendons à ce que les investisseurs continuent de s’interroger sur le financement et le potentiel de levées de fonds futures”, ont déclaré lundi les analystes de William Blair.

“Dans l’ensemble, nous estimons que ce financement renforce à la fois la confiance de Meta dans les rendements à long terme des investissements dans l’IA et la nature de plus en plus gourmande en capitaux de la poursuite de cette opportunité.”

Mardi, Nvidia et AMD ont annoncé séparément des investissements de 3 milliards de dollars et 1 milliard de dollars, respectivement, dans l’offre d’actions de Meta.

La dernière levée de fonds de Meta souligne encore davantage une évolution chez les entreprises, qui se tournent de plus en plus vers les marchés de la dette et lèvent des fonds pour renforcer leur infrastructure d’IA, alors qu’elles comptaient auparavant sur leur trésorerie pour financer leurs investissements. Alphabet GOOGL.O avait porté le montant de ses émissions d’actions à 84,75 milliards de dollars en juin.

SpaceX a annoncé lundi qu’une filiale d’Apollo Global Management APO.N achèterait des puces d’IA et du matériel serveur pour les louer à l’entreprise spécialisée dans les fusées et l’IA, dans le cadre d’un accord dont le montant total du capital s’élève à environ 40 milliards de dollars .

LES DÉPENSES DE META EN MATIÈRE D’IA GRIGNOTENT SA TRÉSORERIE

Meta s’est engagée à dépenser environ 825 milliards de dollars à l’avenir, principalement en raison d’investissements croissants dans les centres de données, les infrastructures liées à l’IA et la puissance de calcul dans le cloud. Mais cette expansion agressive a érodé son flux de trésorerie disponible, historiquement solide.

La société a fait état d’une consommation de trésorerie de 2,12 milliards de dollars au troisième trimestre, son premier flux de trésorerie disponible négatif depuis plus d’une décennie, contre un flux de trésorerie positif de 10,63 milliards de dollars il y a un an.

Néanmoins, le succès initial de son agent IA destiné au grand public, Muse , ainsi que le lancement d’une nouvelle série compétitive de modèles d’IA ont contribué à justifier en partie les investissements agressifs de Meta.

“Nous pensons que Meta finira par développer une activité d’IA rentable et que ses rendements à long terme devraient aider l’entreprise à se diversifier, même si le cheminement ne sera peut-être pas linéaire”, ont déclaré les analystes de William Blair.

Selon son dernier rapport trimestriel, l’entreprise disposait, au 30 septembre, de 82,45 milliards de dollars de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de titres négociables, et avait une dette à long terme de 80,92 milliards de dollars.

La semaine dernière, Meta a relevé la fourchette basse de ses prévisions annuelles de dépenses d’investissement , les portant à un intervalle compris entre 135 et 145 milliards de dollars.

La société a annoncé qu’elle émettrait des actions ordinaires de classe C en janvier 2027, ce qui reviendrait à effectuer un fractionnement d’actions à raison de deux pour une, afin de financer des acquisitions et de retenir les meilleurs talents tout en préservant le contrôle du directeur général Mark Zuckerberg.

Meta a accepté d’octroyer à Mark Zuckerberg des actions de classe C qu’il pourra vendre pour l’aider à payer un éventuel impôt sur la fortune des milliardaires californiens, en échange de son engagement à rester en Californie.