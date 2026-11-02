Meta envisage une émission obligataire d'au moins 20 milliards de dollars pour financer l'IA

Meta Platforms étudie une levée de fonds d'au moins 20 milliards de dollars sur le marché obligataire international afin de financer ses investissements dans l'intelligence artificielle, selon Bloomberg. Cette opération potentielle intervient une semaine après l'annonce d'un programme de financement en actions pouvant atteindre 97,5 milliards de dollars. Le groupe multiplie ainsi les initiatives pour mobiliser les capitaux nécessaires au développement de ses infrastructures informatiques et de ses capacités de calcul.

Selon Bloomberg, Meta aurait mandaté Citigroup et Morgan Stanley pour sonder l'intérêt des investisseurs lundi et mardi. L'émission envisagée comprendrait des obligations libellées en dollars, avec des maturités comprises entre cinq et trente ans, ainsi que des titres en euros, dont les échéances s'étendraient d'environ quatre à plus de trente-huit ans. Aucune décision définitive n'a encore été prise et le montant pourrait être relevé en fonction de la demande. Meta et les deux banques n'avaient pas immédiatement répondu aux sollicitations concernant cette opération.

Cette initiative s'ajouterait à un vaste programme de financement annoncé la semaine précédente, comprenant 25 milliards de dollars d'actions ordinaires et 12,5 milliards de dollars de titres préférentiels obligatoirement convertibles. Meta prévoit également de pouvoir lever jusqu'à 60 milliards de dollars supplémentaires grâce à des ventes progressives d'actions sur le marché. Ces opérations illustrent l'ampleur des besoins financiers du groupe, alors que les géants technologiques consacrent collectivement des centaines de milliards de dollars à la construction de centres de données et au déploiement d'infrastructures d'intelligence artificielle.