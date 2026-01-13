Meta envisage de doubler la production de lunettes Ray-Ban d'ici à la fin de l'année, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O et EssilorLuxottica

ESLX.PA envisagent de doubler la capacité de production de leurs lunettes intelligentes dotées d'intelligence artificielle pour atteindre 20 millions d'unités par an d'ici la fin de l'année, a rapporté Bloomberg News mardi.

L'augmentation potentielle, motivée par une forte demande, pourrait également se traduire par une capacité supérieure à 30 millions d'unités si les conditions du marché le justifient, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet. Aucune décision n'a encore été prise, ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

EssilorLuxottica a décliné la demande de commentaire de Reuters, tandis que Meta n'a pas répondu immédiatement.

L'entreprise européenne à l'origine des lunettes Ray-Ban et partenaire de fabrication de Meta se rapproche déjà de son objectif de production actuel de 10 millions de paires d'ici fin 2026, selon le rapport.

Le géant de la lunetterie a déclaré en octobre qu'il accélérerait la capacité de production pour le secteur en plein essor des lunettes intelligentes.

Les entreprises ont commencé leur partenariat en 2019 et ont lancé leurs montures de marque Ray-Ban en 2021, avec la promesse de bouleverser l'ère du smartphone en permettant aux porteurs de prendre des photos et des vidéos grâce à de minuscules caméras dans les lentilles, de diffuser du contenu sur les applications Meta et de parler à un assistant IA.

La semaine dernière, Meta a déclaré qu'elle avait suspendu l'expansion internationale des lunettes Ray-Ban Display en raison d'une pénurie d'approvisionnement, dans le but de donner la priorité aux livraisons aux États-Unis.

Ce dernier rapport intervient alors que Meta supprime plus de 1 000 emplois dans sa division Reality Labs, selon un rapport distinct de Bloomberg News.

L'unité Reality Labs de Meta, qui se concentre sur les technologies de réalité virtuelle, augmentée et mixte, y compris des produits tels que les casques Meta Quest et les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, a brûlé plus de 60 milliards de dollars depuis 2020.