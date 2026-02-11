Meta entame la construction d'un centre de données de 10 milliards de dollars dans l'Indiana pour renforcer ses capacités en matière d'IA

(Plus de détails sur le calendrier et les investissements, interview d'un dirigeant de Meta) par Katie Paul

Meta META.O a déclaré mercredi qu'elle commençait la construction d'un centre de données de 10 milliards de dollars dans l'Indiana, alors qu'elle s'efforce d'obtenir les énormes quantités de puissance de calcul nécessaires pour soutenir ses ambitions en matière d'intelligence artificielle.

Le centre est conçu pour fournir une capacité de 1 gigawatt une fois qu'il sera opérationnel, a déclaré le géant des médias sociaux. Selon les opérateurs du réseau électrique américain, cela équivaut à alimenter environ 800 000 foyers.

Cette annonce intervient alors que Meta et d'autres grandes entreprises technologiques rivalisent pour construire des centres de données de plus en plus grands afin de prendre de l'avance dans ce que les dirigeants considèrent comme une course à l'IA unique en son genre, même si les groupes de défense de l'environnement et des consommateurs s'opposent de plus en plus à cette expansion à forte consommation d'énergie.

Meta a déclaré en novembre qu'elle investirait 600 milliards de dollars dans l'infrastructure et l'emploi aux États-Unis au cours des trois prochaines années, y compris dans les centres de données.

Rachel Peterson, vice-présidente de Meta pour les centres de données, a déclaré à Reuters que la nouvelle installation à Lebanon, dans l'Indiana, devrait être mise en service à la fin de 2027 ou au début de 2028.

"Nous allons mettre en place une grande capacité de construction très rapidement sur ce site ", a déclaré Mme Peterson.

Elle a précisé que Meta avait conclu des accords avec les fournisseurs d'électricité locaux pour alimenter le centre de données et qu'elle "payait de sa poche" les mises à niveau de l'infrastructure énergétique.

Meta a conclu un accord de financement de 27 milliards de dollars en octobre avec le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital pour financer un centre de données de 2 gigawatts en Louisiane, son plus grand projet à l'échelle mondiale, et a déclaré qu'elle investirait 1,5 milliard de dollars dans un centre de données au Texas.

Le mois dernier, Earthjustice, un groupe américain de défense de l'environnement, a demandé aux autorités de régulation des services publics d'enquêter sur le financement du projet de Louisiane, affirmant qu'il menaçait de laisser les foyers et les entreprises de tous les jours assumer les coûts de construction.

Mme Peterson a refusé de commenter les plans de financement de l'installation de l'Indiana, mais a déclaré que Meta couvrait l'intégralité de l'investissement de 10 milliards de dollars dès le départ.