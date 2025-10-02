Meta en hausse ; le groupe fera appel de la décision d'un tribunal néerlandais sur les paramètres de la chronologie

2 octobre - ** Les actions de Meta Platforms META.O sont en hausse de 0,2 % à 719,50 $ jeudi, après que la société a annoncé qu'elle ferait appel d'une décision d'un tribunal néerlandais visant à modifier les paramètres de la chronologie sur Facebook et Instagram

** META est sur le point de mettre fin à cinq séances consécutives de pertes ** Un tribunal néerlandais a ordonné à Meta Platforms d'offrir aux utilisateurs de ses plateformes Facebook et Instagram des options plus simples pour une chronologie qui n'est pas basée sur le profilage, estimant que certaines parties de la conception des deux plateformes n'étaient pas conformes à la Loi sur les services numériques de l'Union européenne

** Un porte-parole de Meta a déclaré que la société ferait appel de la décision, ajoutant que la question relevait de la Commission européenne et des régulateurs au niveau européen et non des tribunaux des différents pays.

** META est en hausse de 22,9 % depuis le début de l'année, contre 17,9 % pour l'indice composite du NASDAQ ( .IXIC )