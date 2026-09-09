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Meta en hausse après le lancement de l'agent IA Muse
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 13:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de Meta META.O progressent de 5,1 % à 645 (XX euros) de dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Mardi, META a lancé l'agent IA “Muse”, capable d'accéder à d'autres applications pour envoyer des e-mails et effectuer des paiements, malgré des inquiétudes internes quant à une gestion inadéquate de l'accès à des données personnelles sensibles par cette technologie

** Meta a indiqué que le produit ne serait dans un premier temps disponible qu'aux États-Unis, via une application Muse dédiée ou le service de messagerie WhatsApp de la société

** Sur 64 sociétés de courtage, 56 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et huit “conserver”; leur objectif de cours médian est de 750 (XX euros) de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d’hier, le titre affichait une baisse de 7 % depuis le début de l’année

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