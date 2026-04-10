Meta doit faire face aux poursuites engagées par le Massachusetts pour dépendance des jeunes, selon la Cour

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* La Haute Cour du Massachusetts autorise les poursuites de l'État contre Meta au sujet du design d'Instagram

* La Cour déclare que l'article 230 fédéral ne s'applique pas aux plaintes de l'État contre Meta

* Meta fait face à des poursuites similaires sur la dépendance aux médias sociaux à travers les États-Unis

(Ajout d'un commentaire de Meta aux paragraphes 6 et 7) par Nate Raymond

Meta Platforms META.O doit faire face à une action en justice intentée par le procureur général du Massachusetts, qui allègue que la société a conçu sa plateforme de médias sociaux Instagram pour rendre les enfants dépendants, a statué la plus haute cour de l'État vendredi.

La décision de la Cour suprême judiciaire du Massachusetts a marqué la première fois qu'une haute cour de l'État a examiné la question de savoir si une loi fédérale qui protège généralement les sociétés Internet des poursuites concernant le contenu publié par leurs utilisateurs empêcherait également les plaintes selon lesquelles des sociétés comme Meta ont sciemment rendu leurs jeunes utilisateurs dépendants.

La juge Dalila Argaez Wendlandt, qui a écrit pour la cour unanime, a déclaré que l'action en justice intentée par le procureur général du Massachusetts, Andrea Joy Campbell, ne cherche pas à tenir Meta pour responsable du contenu créé par ses utilisateurs - ce dont la section 230 de la loi de 1996 sur la décence des communications (Communications Decency Act) protège généralement les entreprises - mais vise le comportement de l'entreprise.

"Les plaintes font plutôt état d'un préjudice découlant du comportement de Meta, soit en concevant une plateforme de médias sociaux qui exploite les vulnérabilités des enfants en matière de développement, soit en trompant les consommateurs sur la sécurité de la plateforme Instagram", a écrit Mme Wendlandt.

UNE "ÉTAPE MAJEURE" DANS LA RESPONSABILISATION

Mme Campbell, une démocrate, a salué la décision dans un communiqué, la qualifiant d'"étape majeure dans la responsabilisation de ces entreprises pour des pratiques qui ont alimenté la crise de la santé mentale des jeunes et fait passer les profits avant les enfants".

Un porte-parole de Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, a déclaré dans un communiqué qu'il continuait à être en désaccord avec la "fausse distinction" entre le contenu et la conception de la plateforme et que le jugement n'abordait pas les mérites de l'affaire.

"Nous sommes convaincus que les preuves démontreront notre engagement de longue date à soutenir les jeunes", a déclaré le porte-parole de Meta.

Cette action en justice fait partie de milliers d'autres intentées par des particuliers, des municipalités, des États et des districts scolaires dans tout le pays, qui cherchent à tenir Meta et d'autres sociétés de médias sociaux pour responsables des allégations selon lesquelles ils ont conçu leurs plateformes de manière à ce qu'elles créent une dépendance chez les jeunes utilisateurs. La décision de vendredi fait suite à un procès historique au cours duquel un jury de Los Angeles a jugé, le 25 mars, que Meta et Google GOOGL.O (Alphabet) étaient négligents pour avoir conçu des plateformes de médias sociaux nocives pour les jeunes. Il a accordé un montant total de 6 millions de dollars à une jeune femme de 20 ans qui a déclaré être devenue dépendante des médias sociaux lorsqu'elle était enfant. Un jour plus tôt, un autre jury a jugé que Meta devait 375 millions de dollars de pénalités civiles dans le cadre d'une action en justice intentée par le procureur général du Nouveau-Mexique, qui accusait la société d'avoir trompé les utilisateurs sur la sécurité de Facebook et d'Instagram et d'avoir permis l'exploitation sexuelle d'enfants sur ces plateformes.

Trente-quatre autres États ont engagé des poursuites similaires contre Meta devant les tribunaux fédéraux. L'affaire de Campbell est l'une des neuf au moins que les procureurs généraux des États ont déposées depuis 2023 devant les tribunaux des États, dont une déposée mercredi par la procureure générale de l'Iowa, Brenna Bird, une républicaine.

L'action en justice de Campbell a fait les gros titres en raison des allégations qu'elle a diffusées pour la première fois sur la façon dont le directeur général Mark Zuckerberg avait balayé du revers de la main les préoccupations selon lesquelles certains aspects d'Instagram pourraient avoir un effet néfaste sur ses utilisateurs.

L'action en justice alléguait que les fonctionnalités d'Instagram, telles que les notifications push, les "likes" des posts des utilisateurs et un défilement sans fin, étaient conçues pour profiter des vulnérabilités psychologiques des adolescents et de leur "peur de manquer".

Selon l'État, des données internes montraient que la plateforme créait une dépendance et nuisait aux enfants, mais les cadres supérieurs ont rejeté les changements qui, d'après ses recherches, amélioreraient le bien-être des adolescents.

Meta, dont le siège se trouve à Menlo Park, en Californie, a cherché à se soustraire à l'action intentée par le Massachusetts en invoquant l'article 230. Mais un juge de première instance a rejeté cet argument, ce qui a incité Meta à faire appel.