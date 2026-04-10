Meta doit faire face à une action en justice du Massachusetts pour dépendance des jeunes, a statué la cour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Meta Platforms META.O doit faire face à une action en justice intentée par la procureure générale du Massachusetts alléguant que la société mère de Facebook et Instagram a délibérément conçu des fonctionnalités visant à rendre les jeunes utilisateurs dépendants, a statué vendredi la plus haute juridiction de l'État.

La décision de la Cour suprême judiciaire du Massachusetts marque la première fois qu'une haute cour de l'État a examiné si une loi fédérale qui protège généralement les sociétés Internet contre les poursuites relatives au contenu publié par leurs utilisateurs s'opposerait également aux allégations selon lesquelles des sociétés comme Meta ont sciemment rendu les jeunes utilisateurs dépendants.

Meta a nié ces allégations et affirme que l'entreprise prend des mesures importantes pour assurer la sécurité des adolescents et des jeunes utilisateurs sur ses plateformes. Cette décision fait suite à un procès historique dans lequel un jury de Los Angeles a jugé, le 25 mars, que Meta et Google d'Alphabet GOOGL.O étaient négligents pour avoir conçu des plateformes de médias sociaux préjudiciables aux jeunes. Il a accordé un total de 6 millions de dollars à une jeune femme de 20 ans qui a déclaré être devenue dépendante des médias sociaux lorsqu'elle était enfant. Un jour plus tôt, un autre jury a estimé que Meta devait 375 millions de dollars de pénalités civiles dans le cadre d'un procès intenté par le procureur général du Nouveau-Mexique, qui accusait l'entreprise d'avoir trompé les utilisateurs sur la sécurité de Facebook et d'Instagram et d'avoir permis l'exploitation sexuelle d'enfants sur ces plateformes.

Trente-quatre autres États ont engagé des poursuites similaires contre Meta devant les tribunaux fédéraux. L'action intentée par la procureure générale du Massachusetts, Andrea Joy Campbell, une démocrate, est l'une des neuf actions au moins que les procureurs généraux des États ont intentées depuis 2023 devant les tribunaux des États, y compris une action intentée mercredi par la procureure générale de l'Iowa, Brenna Bird, une républicaine.

L'action en justice de Mme Campbell a fait les gros titres en raison des allégations qu'elle a diffusées pour la première fois sur la façon dont le directeur général Mark Zuckerberg avait ignoré les préoccupations selon lesquelles certains aspects d'Instagram pourraient avoir un effet néfaste sur ses utilisateurs.

L'action en justice alléguait que les fonctionnalités d'Instagram, telles que les notifications push, les "likes" des posts des utilisateurs et un défilement sans fin, étaient conçues pour profiter des vulnérabilités psychologiques des adolescents et de leur "peur de rater quelque chose".

Selon l'État, des données internes montraient que la plateforme créait une dépendance et nuisait aux enfants, mais les cadres supérieurs ont rejeté les changements dont leurs propres recherches montraient qu'ils amélioreraient le bien-être des adolescents.

Meta, dont le siège se trouve à Menlo Park, en Californie, avait tenté d'esquiver l'affaire du Massachusetts en se fondant sur l'article 230 de la loi de 1996 sur la décence des communications (Communications Decency Act), une loi fédérale qui protège largement les entreprises de l'internet contre les poursuites judiciaires relatives au contenu publié par les utilisateurs.

L'État a fait valoir que l'article 230 ne s'appliquait pas aux fausses déclarations que Meta aurait faites au sujet de la sécurité d'Instagram, de ses efforts pour protéger le bien-être de ses jeunes utilisateurs ou de ses systèmes de vérification de l'âge pour s'assurer que les personnes âgées de moins de 13 ans n'utilisent pas la plateforme. Un juge du tribunal de première instance a accepté et a déclaré que la loi ne s'appliquait pas non plus aux allégations concernant les effets négatifs des caractéristiques de conception d'Instagram parce que l'État "cherchait principalement à tenir Meta pour responsable de sa propre conduite commerciale", et non du contenu affiché par des tiers.