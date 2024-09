Meta dévoile ses lunettes de réalité augmentée avec le prototype Orion

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Meta présente un prototype de lunettes AR lors de la conférence annuelle Connect

Les mises à jour de l'IA incluent des voix de célébrités pour le chatbot de Meta

Les premières lunettes AR commerciales devraient être livrées en 2027, selon une source

(Ajoute des détails sur les lunettes AR, un commentaire d'analyste, le contexte de l'entreprise, les paragraphes 1 et 4-8) par Katie Paul

La société californienne Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook, a présenté son premier prototype de lunettes à réalité augmentée, appelé Orion, lors de sa conférence annuelle Connect, mercredi, et a esquissé ses aspirations pour des produits qui amèneraient le monde virtuel dans le monde réel.

"C'est le monde physique avec des hologrammes superposés", a déclaré le directeur général Mark Zuckerberg après avoir sorti les grosses lunettes noires d'un étui métallique qu'il a apporté sur scène de manière spectaculaire. Les actions ont augmenté de 2,2 % pour atteindre un nouveau sommet.

Les lunettes Orion sont fabriquées en alliage de magnésium et alimentées par du silicium personnalisé conçu par Meta. Les utilisateurs pourront interagir avec les lunettes grâce à une interface neuronale basée sur le suivi des mains, la voix et le poignet. Zuckerberg a qualifié Orion de "kit de développement" et a déclaré que Meta prévoyait de le rendre plus petit, plus élégant et plus économique pour les consommateurs par la suite.

Les grandes entreprises technologiques développent depuis des années des dispositifs de réalité augmentée, bien que les plus remarquables aient été des échecs, comme les fameuses lunettes Glass de Google.

La révélation de la réalité augmentée est un projet de longue haleine pour Mark Zuckerberg, qui a fait de la technologie de réalité augmentée une sorte d'opus magnum lorsqu'il a fait pivoter la plus grande entreprise de médias sociaux du monde vers la construction de systèmes immersifs de type "métaverse" en 2021. La livraison des produits a été entravée par des coûts de développement élevés et des obstacles technologiques.

Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight, a déclaré qu'il n'y avait aucun doute sur l'aspiration de Meta à rendre les produits de réalité virtuelle et augmentée aussi accessibles que possible au grand public. Mais il a ajouté que les utilisateurs étaient "encore méfiants à l'égard de l'IA" et avaient besoin d'être convaincus.

Meta a pour objectif d'expédier ses premières lunettes AR commerciales aux consommateurs en 2027, date à laquelle des avancées techniques devraient permettre de réduire le coût de production, a déclaré une source avant l'événement.

Les lunettes AR peuvent afficher de multiples petites fenêtres avec des textes WhatsApp et Messenger, des appels vidéo et des bobines Instagram, a montré M. Zuckerberg, bien que la présentation ait donné peu de détails sur les capacités de l'appareil. Des vidéos ont montré des réactions positives de testeurs, dont le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang.

Meta a également annoncé une série d'améliorations logicielles de l'assistant d'intelligence artificielle qui a suscité l'intérêt pour les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, permettant aux utilisateurs, par exemple, de scanner des codes QR et de diffuser de la musique à partir de Spotify en réponse à des invites vocales.

Plus tard dans l'année, l'entreprise prévoit d'ajouter des fonctionnalités vidéo et la possibilité d'effectuer des traductions en temps réel entre l'anglais et le français, l'italien ou l'espagnol.

Le propriétaire de Facebook a démarré l'événement Connect en misant davantage sur l'intelligence artificielle, en annonçant une série de nouvelles offres de produits pour son chatbot de type ChatGPT et en prévoyant de commencer à injecter automatiquement des images personnalisées créées par le bot dans les flux Facebook et Instagram des utilisateurs.

Meta a également annoncé une version d'entrée de gamme de sa ligne Quest de casques de réalité mixte, le Quest 3S.

Parmi les mises à jour de l'IA annoncées figure une mise à niveau audio de l'assistant numérique, appelé Meta AI, qui répondra désormais aux commandes vocales et offrira aux utilisateurs la possibilité de faire sonner l'assistant comme des célébrités , y compris Judi Dench et John Cena.

"Je pense que la voix sera un moyen bien plus naturel d'interagir avec l'IA que le texte", a déclaré M. Zuckerberg.

L'entreprise a déclaré que plus de 400 millions de personnes utilisent Meta AI chaque mois, dont 185 millions qui y reviennent chaque semaine.

Conformément à sa stratégie de partage des modèles d'IA qui alimentent son agent numérique en vue d'une utilisation gratuite par d'autres, Meta a publié trois nouvelles versions de ses modèles Llama 3. Deux de ces modèles sont multimodaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre à la fois des images et du texte, tandis que le troisième est un modèle textuel de base capable de fonctionner entièrement sur l'appareil de l'utilisateur, ce qui constitue un avantage important en matière de protection de la vie privée.

Ces dernières années, Meta a eu du mal à surmonter les difficultés techniques liées à son projet de réalité augmentée, ce qui a incité le directeur de la division Reality Labs, orientée vers le métavers, à reconnaître l'année dernière () qu'un produit viable sur le marché était "encore à quelques années près - à quelques années près, pour ne pas dire plus"

L'entreprise a investi des dizaines de milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et d'autres technologies du métavers, ce qui a fait grimper ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2024 à un niveau record de 37 à 40 milliards de dollars.

Son unité de métavers, Reality Labs, a perdu 8,3 milliards de dollars au cours du premier semestre de cette année, selon les informations les plus récentes. Elle a perdu 16 milliards de dollars l'année dernière.

Surfant sur la vague d'enthousiasme suscitée par la technologie émergente de l'IA générative, la société a annoncé lors de la conférence Connect de l'année dernière qu'elle ajoutait un assistant numérique doté d'IA, , aux lunettes Ray-Ban, transformant ainsi un dispositif autrefois oublié en l'appareil d'IA portable le plus populaire sur le marché.

Bien que Meta n'ait pas divulgué les chiffres de vente des lunettes intelligentes, le directeur général du fabricant de Ray-Ban, EssilorLuxottica ESLX.PA , a déclaré cet été qu'il s'était vendu plus de lunettes de la nouvelle génération en quelques mois que les anciennes en deux ans. Le cabinet d'études de marché IDC estime que plus de 700 000 paires de lunettes ont été expédiées depuis la mise à jour de l'année dernière.

Prévu pour le 15 octobre, le casque Quest 3S sera proposé en deux capacités de stockage, la plus petite au prix de 299,99 dollars et l'autre au prix de 399,99 dollars.

Avec ce lancement, la société abandonne ses anciens appareils Quest 2 et Quest Pro haut de gamme, tout en baissant le prix du Quest 3, plus puissant, lancé l'année dernière, de 649,99 $ à 499,99 $.