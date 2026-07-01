Meta développe une activité cloud pour vendre ses capacités excédentaires en matière d'IA, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours au paragraphe 3, ajout de la réponse de Meta au paragraphe 7, des commentaires d'analystes aux paragraphes 8 et 9, d'un graphique et de détails tout au long de l'article)

Meta Platforms META.O développe une activité cloud afin de vendre sa capacité de calcul excédentaire en matière d’IA, a rapporté mercredi Bloomberg News, alors que les géants de la technologie cherchent à rentabiliser leurs investissements coûteux dans l’IA face aux craintes de dépenses excessives. Ces projets sont encore en cours d’élaboration et il est possible que la stratégie évolue, précise l’article, citant des sources proches du dossier. L'action de la société a progressé de plus de 7% en début de séance, tandis que celles des entreprises de néocloud CoreWeave

CRWV.O et Nebius NBIS.O ont chuté de 10% à 12%.

Cette initiative pourrait réduire la dépendance de Meta vis-à-vis des revenus publicitaires et l’aider à concurrencer les grands acteurs du cloud, notamment Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O .

La société mère d’Instagram envisage de lancer un service qui permettrait aux développeurs d’accéder à des modèles d’IA hébergés sur son infrastructure, notamment ses modèles Muse Spark, et de payer la puissance de calcul nécessaire à leur exécution, selon le rapport. Ce service serait similaire à Bedrock d’Amazon Web Services, qui permet aux développeurs d’accéder à des modèles d’IA provenant de différentes entreprises.

Meta envisage également de vendre de la capacité de calcul brute dédiée à l’IA, à l’instar de fournisseurs de « néocloud » tels que CoreWeave, dans le cadre d’une initiative interne baptisée « Meta Compute » visant à développer et à gérer son activité d’infrastructure d’IA, ajoute l’article.

Meta n’a pas souhaité faire de commentaire. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

"Cela ressemble beaucoup à la situation dans laquelle s’est retrouvée SpaceX, qui l’a également conduite à vendre de la capacité de calcul", a déclaré Gil Luria, directeur général de D.A. Davidson.

"L’impact de l’arrivée de la capacité de Meta sur le marché devrait davantage se faire sentir sur les néoclouds que sur les grands hyperscalers. Des entreprises comme CoreWeave et Nebius comptent sur Meta pour leur croissance, mais Meta n’aura peut-être plus besoin d’elles."

S’exprimant lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de Meta en mai, le directeur général Mark Zuckerberg avait déclaré que l’entrée sur le marché du cloud computing était "définitivement à l’ordre du jour", soulignant que des entreprises contactaient Meta "presque chaque semaine" pour acheter un accès à ses modèles d’IA ou à sa puissance de calcul inutilisée. Les géants de la tech devraient consacrer plus de 700 milliards de dollars à leurs infrastructures d’IA cette année, contre environ 400 milliards en 2025. Meta a estimé ses dépenses d’investissement pour 2026 entre 125 et 145 milliards de dollars.