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Meta : croissance publicitaire et facture de l'IA au banc d'essai
information fournie par AOF 20/10/2026 à 21:00

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(Zonebourse.com) - Meta publiera ses résultats du troisième trimestre mercredi 21 octobre, après la clôture de Wall Street. Les analystes attendent entre 63,3 et 63,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une croissance d'environ 24% sur un an, après 28% au trimestre précédent, et un BPA de 6,64 USD.

Le premier enjeu sera de savoir si la publicité, le coeur de métier de Meta à travers ses différentes plateformes, peut continuer à tirer la croissance et à financer les investissements colossaux dans l'IA. Les indicateurs publicitaires du deuxième trimestre étaient particulièrement robustes, avec 14% de hausse des impressions et 12% pour leur prix moyen, mais ils n'avaient pas empêché la marge opérationnelle de tomber à 31%, contre 43% un an plus tôt sous l'effet d'une hausse de 55% des charges, dont 2,4 milliards de dollars de frais juridiques et 1,18 milliard de coûts de restructuration.

Le même enjeu de conversion se pose pour les investissements dans l'IA, comme c'est le cas pour les autres fournisseurs de cloud. Meta a investi 31,1 milliards de dollars au deuxième trimestre, faisant tomber son flux de trésorerie disponible à seulement 784 millions de dollars. Les analystes estiment les dépenses d'investissement à 41,7 milliards au troisième trimestre, pour une enveloppe annuelle de 130 à 145 milliards. Une adoption de Muse ou des gains publicitaires liés à l'IA aideraient à démontrer que ces dépenses préparent de nouveaux revenus. Sans progrès tangible dans ces domaines, le recul de la trésorerie pourrait nourrir les doutes sur le rendement du capital investi, un épisode qui rappellerait les déboires du "metaverse".

Enfin, il est important de noter que la charge comptable de 10 MdsUSD liée à l'accord conclu avec plusieurs Etats américains brouillera la lecture du bénéfice net publié. Les résultats ajustés permettront de mieux isoler cet effet ponctuel, mais les marges et la trésorerie resteront essentielles pour juger la performance économique réelle.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2026 à 21:00:00.

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