Meta conteste l'organisme britannique de surveillance de la sécurité en ligne concernant le mode de calcul des redevances et des amendes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Paul Sandle

Meta META.O , propriétaire de Facebook et d’Instagram, a contesté mardi l’autorité britannique de régulation des médias concernant le mode de calcul des redevances et des amendes potentielles prévues par la loi sur la sécurité en ligne (Online Safety Act), arguant que les méthodes de l’organisme de surveillance étaient disproportionnées.

Cette loi de 2023 autorise l’Ofcom à infliger des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial éligible, ou 18 millions de livres sterling (23,9 millions de dollars), le montant le plus élevé étant retenu, et à recouvrer les coûts de fonctionnement de son dispositif par le biais de redevances calculées en fonction du chiffre d’affaires.

La contestation de Meta intervient une semaine après qu’Ofcom a ouvert une enquête visant à déterminer si l’entreprise avait correctement évalué les risques posés par sa fonctionnalité « Instagram Instants » avant de la lancer en mai.

L’affaire intentée par Meta a été portée mardi devant la Haute Cour de Londres et porte sur le fait que l’Ofcom se soit basé sur le chiffre d’affaires mondial plutôt que sur celui du Royaume-Uni pour déterminer les redevances et le montant maximal des amendes potentielles.

Meta a fait valoir que l’Ofcom avait outrepassé ses pouvoirs légaux en définissant le chiffre d’affaires mondial pris en compte de la manière la plus large possible, dans le but d’imposer les sanctions les plus élevées possibles.

C'était là la “préoccupation principale” de l'Ofcom, a déclaré Meta dans ses conclusions juridiques.

Meta conteste également la méthode de calcul des amendes appliquée par l’Ofcom lorsque deux ou plusieurs fournisseurs appartenant à la même organisation sont jugés conjointement responsables d’infractions.

L’Ofcom soutient que son approche est proportionnée et qu’il a trouvé un “équilibre minutieux” dans la définition du chiffre d’affaires pris en compte. Dans ses conclusions devant le tribunal, l’Ofcom a indiqué que le chiffre d’affaires mondial pris en compte n’était utilisé que pour calculer la sanction maximale potentielle et que toute amende effective devait être proportionnée à l’infraction commise.

Meta s’oppose également à l’Ofcom sur d’autres fronts. La semaine dernière, l’entreprise s’est jointe à TikTok et X lors d’une audience distincte concernant la quantité d’informations exigées par l’autorité de régulation.

Meta a déclaré qu’elle s’engageait à coopérer de manière constructive avec l’Ofcom.

“Cependant, tout comme d’autres acteurs du secteur technologique, nous estimons que ses décisions concernant la méthodologie de calcul des redevances et des amendes potentielles sont disproportionnées”, a déclaré un porte-parole de Meta.

“Nous estimons que les redevances et les sanctions devraient être fondées sur les services réglementés dans les pays où ils le sont. Cela permettrait tout de même à l’Ofcom d’infliger les amendes les plus élevées de l’histoire des entreprises britanniques.”

L’Ofcom a indiqué qu’il avait été chargé de réglementer un secteur qui n’avait fait l’objet d’aucune réglementation ni d’aucune obligation de rendre des comptes pendant plus de 20 ans.

Un porte-parole de l’Ofcom a indiqué que le cas de Meta faisait partie des nombreux recours juridiques auxquels l’organisme était confronté.

“Sur tous ces fronts, nous défendrons avec fermeté notre raisonnement et nos décisions”, a déclaré le porte-parole.

(1 dollar = 0,7547 livre)