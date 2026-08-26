Meta conclut un accord de 16,68 milliards de dollars concernant les préjudices causés aux enfants par les réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les modalités de règlement tout au long du texte)

* Meta s'engage à mettre en place des mesures de protection pour les adolescents, notamment des limites d'utilisation quotidiennes et des blocages nocturnes à l'échelle nationale

* Cet accord évite un procès fédéral en Californie concernant les plaintes déposées par 29 États

* Meta nie toute faute dans le cadre de cet accord

par Diana Novak Jones

Meta Platforms META.O a accepté de verser un montant maximal de 16,68 milliards de dollars et d’apporter des changements majeurs à Facebook et Instagram afin de régler les plaintes déposées par plusieurs États américains , qui reprochaient à l’entreprise d’avoir conçu ces plateformes pour rendre les enfants dépendants, d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à leur sécurité et d’avoir collecté de manière abusive les données personnelles des enfants. Cet accord met finaux poursuites engagées par 29 États américains et clôturera un procès fédéral qui constituait l’une des épreuves les plus médiatisées à ce jour concernant les allégations selon lesquelles les entreprises de réseaux sociaux porteraient préjudice aux jeunes utilisateurs.

Meta imposera des limites d’utilisation quotidiennes et restreindra l’utilisation nocturne par les enfants qui utilisent Facebook et Instagram, et renforcera les mesures visant à empêcher les enfants d’accéder à des contenus soumis à une restriction d’âge. L’entreprise, dont le siège se trouve à Menlo Park, en Californie, a nié toute faute en acceptant cet accord. L'accord conclu mercredi met également un terme aux poursuites engagées par la Californie, l'Illinois, le Nouveau-Mexique et Washington, D.C., concernant des violations de la vie privée liées au scandale Cambridge Analytica, au cours duquel le cabinet de conseil avait collecté les données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook. Ces États recevront 459,3 millions de dollars pour régler ces litiges. L'action Meta a progressé de 2,3 % en début de séance. Ces plaintes s’inscrivaient dans une vague plus large de poursuites engagées par des États, des collectivités locales, des districts scolaires et des particuliers, qui reprochaient à Meta et à d’autres entreprises de réseaux sociaux d’avoir alimenté une crise nationale de santé mentale chez les jeunes. Le procès devant le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, portait sur des plaintes émanant de la Californie, du Colorado, du Kentucky et du New Jersey, qui reprochaient à Meta d’avoir enfreint leurs lois étatiques protégeant les consommateurs. Il portait également sur les allégations de 29 États selon lesquelles Meta aurait enfreint la loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act) en collectant des données personnelles d’utilisateurs dont elle savait qu’ils étaient des enfants, sans notification ni consentement parental, et en utilisant ces données pour entraîner des modèles d’apprentissage automatique et d’IA générative. Meta a longtemps soutenu qu’elle ne pouvait pas avoir induit les consommateurs en erreur quant au caractère addictif de ses services, car la “dépendance aux réseaux sociaux” n’est pas un trouble psychiatrique reconnu. Avant le début du procès, le 18 août, Meta a déclaré que la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey réclamaient jusqu’à 1 400 milliards de dollars de pénalités. Les États ont laissé entendre que ce montant serait plutôt de l’ordre de 200 milliards de dollars.

UNE CRISE DE SANTÉ MENTALE Meta, Snapchat et sa société mère Snap SNAP.N , YouTube et sa société mère Alphabet GOOGL.O , ainsi que TikTok et sa société mère ByteDance font toujours l’objet de milliers de poursuites devant les tribunaux fédéraux et d’État, au motif qu’ils auraient sciemment conçu leurs plateformes pour qu’elles comportent des fonctionnalités rendant les enfants et les adolescents dépendants, alimentant ainsi une crise de santé mentale. Un procès à Nashville concernant les plaintes déposées par le Tennessee contre Meta a débuté le mois dernier.

Les affaires fédérales ont été regroupées devant la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers à Oakland et comprennent des actions en justice intentées par des particuliers, des districts scolaires et des gouvernements d’États. Plus tôt cette année, Meta a perdu les deux phases d’un procès historique intenté par le Nouveau-Mexique. En mars, un jury l’a condamnée à verser 375 millions de dollars après avoir conclu qu’elle avait induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ses plateformes. Le 6 août, un juge a estimé que Meta avait causé une nuisance publique et l’a condamnée à verser 567 millions de dollars supplémentaires ainsi qu’à mettre en œuvre des mesures de protection des jeunes. Toujours en mars, le premier procès concernant les plaintes d’un particulier contre Meta et Google s’est soldé par un verdict en faveur du plaignant. Un jury de Los Angeles a jugé les entreprises responsables de la dépression et de l’anxiété de la plaignante, Kaley G.M., et les a condamnées à verser un total de 6 millions de dollars de dommages-intérêts.

Les entreprises ont déclaré qu’elles feraient appel de ces verdicts.