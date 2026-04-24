Meta conclut un accord avec la division cloud d'Amazon pour utiliser ses puces CPU

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Meta Platforms META.O et Amazon.com AMZN.O ont annoncé vendredi que Meta utiliserait les puces Graviton5 d'Amazon Web Services (AWS) (AWS) Graviton5 central processing unit (CPU), un accord qui, selon un dirigeant d'AWS interrogé par Reuters, s'étendrait sur plusieurs années et s'élèverait à plusieurs milliards de dollars.

* Meta utilisera des puces Graviton représentant « des dizaines de millions de cœurs ». Chaque puce contient 192 cœurs, mais ceux-ci peuvent être affectés à différentes tâches.

* Si les processeurs graphiques (GPU) fabriqués par des entreprises telles que Nvidia NVDA.O restent essentiels pour l'entraînement des modèles d'IA, une fois ceux-ci entraînés et déployés, ils fonctionnent souvent sur des processeurs centraux (CPU).

* Le marché des processeurs connaît actuellement une renaissance portée par l'IA, Intel INTC.O ayant déclaré cette semaine que les prix des processeurs augmentaient en raison de la forte hausse de la demande.

* AWS développe son propre processeur depuis 2018 et en est désormais à la cinquième génération de puces, qu'elle achète directement auprès de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

2330.TW .

* « Nous répercutons ces économies sur nos clients », a déclaré à Reuters Nafea Bshara, vice-présidente et ingénieure émérite chez Amazon Web Services, précisant que l'accord avec Meta s'étendrait sur plusieurs années et représenterait plusieurs milliards de dollars.

* Meta a déjà signé d'importants contrats de puces avec Nvidia et Advanced Micro Devices AMD.O , et a également travaillé en étroite collaboration avec Arm Holdings sur le nouveau processeur d'Arm.

* « Alors que nous développons l'infrastructure nécessaire aux ambitions de Meta en matière d'IA, la diversification de nos sources de calcul est un impératif stratégique », a déclaré Santosh Janardhan, responsable de l'infrastructure chez Meta, dans un communiqué.