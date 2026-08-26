Meta conclut un accord avec des États américains concernant les préjudices liés aux réseaux sociaux

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META.O , Meta Platforms, a conclu un accord pour mettre fin aux poursuites engagées par des États à travers le pays, qui reprochaient à l’entreprise d’avoir conçu Instagram et Facebook de manière à rendre les enfants dépendants, d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ces plateformes et d’avoir collecté de manière abusive les données personnelles des enfants qui les utilisaient, comme le révèlent des documents judiciaires. Cet accord a été conclu dans le cadre d' un procès devant un tribunal fédéral californien concernant des plaintes déposées par 29 États, évitant ainsi l'un des tests les plus médiatisés à ce jour concernant les allégations selon lesquelles les entreprises de réseaux sociaux auraient porté préjudice aux jeunes utilisateurs. Quelques jours seulement avant le début de la sélection du jury, le 12 août, une cour d'appel fédérale a refusé de suspendre le procès .

Ces plaintes s’inscrivent dans une vague plus large de poursuites engagées par des États, des collectivités locales, des districts scolaires et des particuliers, qui accusent Meta et d’autres entreprises de réseaux sociaux d’avoir alimenté une crise nationale de santé mentale chez les jeunes. Le procès fédéral portait sur les plaintes déposées par les procureurs généraux de Californie, du Colorado, du Kentucky et du New Jersey, qui accusaient Meta d’avoir enfreint leurs lois étatiques protégeant les consommateurs. Le procès portait également sur les allégations de 29 États selon lesquelles Meta aurait enfreint la loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act) en collectant des données personnelles d’utilisateurs dont elle savait qu’ils étaient des enfants, sans notification ni consentement parental, et en utilisant ces données pour entraîner des modèles d’apprentissage automatique et d’IA générative.

Meta a nié ces allégations, affirmant avoir déployé des efforts considérables pour protéger les enfants sur ses plateformes. L’entreprise avait fait valoir qu’elle n’aurait pas pu induire les consommateurs en erreur quant au caractère addictif de ses services, car la « dépendance aux réseaux sociaux » n’est pas un trouble psychiatrique reconnu. Dans un mémoire déposé avant le procès, Meta a indiqué que la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey réclamaient jusqu’à 1 400 milliards de dollars de pénalités . Les États n’avaient pas révélé de montant précis, mais avaient déclaré lors d’une audience préalable au procès que ce chiffre serait plus proche de 200 milliards de dollars. Les États réclamaient également des dommages-intérêts supplémentaires, ainsi qu’une ordonnance enjoignant àMeta d’apporter des modifications majeures à ses plateformes et d’empêcher les enfants de créer des comptes.

UNE CRISE DE SANTÉ MENTALE Meta, Snapchat et sa société mère Snap Inc SNAP.N , YouTube et sa société mère Alphabet GOOGL.O , ainsi que TikTok et sa société mère ByteDance, font toujours l’objet de milliers de poursuites devant les tribunaux fédéraux et d’État. Il leur est reproché d’avoir sciemment conçu leurs plateformes avec des fonctionnalités créant une dépendance chez les enfants et les adolescents, ce qui alimente une crise de santé mentale.

Les affaires fédérales ont été regroupées devant la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers à Oakland et comprennent des actions intentées par des particuliers, des districts scolaires et des gouvernements d’État. Des milliers d’autres affaires contre ces entreprises sont en instance devant les tribunaux d’État. À Los Angeles, un juge supervise des milliers de poursuites intentées par des particuliers qui affirment avoir subi, eux-mêmes ou leurs proches, un préjudice du fait de la conception de ces plateformes. Selon les registres judiciaires, environ 30 États ont engagé des poursuites contre ces entreprises devant les tribunaux d’État. Un procès est en cours à Nashville depuis juillet concernant des plaintes déposées par l’État contre Meta. Cet accord intervient après que Meta a perdu les deux phases d’un procès historique intenté par le Nouveau-Mexique. En mars, un jury l’a condamnée à verser 375 millions de dollars après avoir conclu qu’elle avait induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ses plateformes. Le 6 août, un juge a estimé que Meta avait causé une nuisance publique et l’a condamnée à verser 567 millions de dollars supplémentaires ainsi qu’à mettre en œuvre des mesures de sécurité pour les jeunes. Toujours en mars, le premier procès concernant les plaintes d’un particulier à l’encontre de Meta et de Google s’est soldé par un verdict en faveur du plaignant . Un jury de Los Angeles a jugé les entreprises responsables de la dépression et de l’anxiété de la plaignante, Kaley G.M., et les a condamnées à verser un total de 6 millions de dollars de dommages-intérêts.

Les entreprises ont déclaré qu’elles feraient appel de ces verdicts. Les quatre entreprises ont conclu un accord à l’amiable concernant la première affaire devant être jugée devant un tribunal fédéral, dans laquelle un district scolaire du Kentucky les accusait d’être responsables des préjudices subis par des élèves. Le district scolaire du comté de Breathitt devait recevoir un montant total de 27 millions de dollars , selon des documents publics.