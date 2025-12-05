Meta conclut plusieurs accords d'IA avec des éditeurs de presse, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Meta META.O a conclu plusieurs accords commerciaux sur les données d'IA avec des éditeurs de presse, notamment USA Today, People Inc, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner et Le Monde, a rapporté Axios vendredi.
