Meta conclut plusieurs accords d'IA avec des éditeurs de presse, selon Axios

Meta META.O a conclu plusieurs accords commerciaux sur les données d'IA avec des éditeurs de presse, notamment USA Today, People Inc, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner et Le Monde, a rapporté Axios vendredi.