Meta conclut plusieurs accords d'IA avec des éditeurs de presse, selon Axios
05/12/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a conclu plusieurs accords commerciaux sur les données d'IA avec des éditeurs de presse, notamment USA Today, People Inc, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner et Le Monde, a rapporté Axios vendredi.

META PLATFORMS
NASDAQ
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

