Meta conclut des accords à hauteur de 18 milliards de dollars concernant la dépendance des enfants aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails relatifs au règlement et de commentaires tout au long du texte)

* Meta va renforcer les mesures de protection des enfants et limiter l'utilisation de ses services

* Les États avaient réclamé près de 200 milliards de dollars d'amendes

* Meta a nié toute faute en acceptant de conclure un accord

par Diana Novak Jones et Jonathan Stempel

Meta Platforms META.O a accepté d’apporter des changements majeurs à Facebook et Instagram et de verser jusqu’à 18 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites intentées par la plupart des États américains , qui l’accusaient d’avoir conçu ces plateformes pour créer une dépendance chez les enfants et d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à leur sécurité. Les accords annoncés mercredi mettent fin à un procès fédéral qui constituait l’une des épreuves les plus médiatisées concernant les allégations selon lesquelles les entreprises de réseaux sociaux porteraient préjudice aux enfants. Si Meta ne fera pas l’objet d’une refonte en profondeur, ces accords constituent un effort de grande envergure visant à redéfinir la manière dont l’entreprise s’adresse aux jeunes utilisateurs. "L’objectif de cette affaire était de protéger nos enfants", a déclaré le procureur général du Colorado, Phil Weiser, dans un communiqué. "Les mesures obtenues dans le cadre de cet accord sont très significatives et vont bien au-delà de ce qu’un tribunal a ordonné ou est susceptible d’ordonner." Meta s'est engagée, pour les dix prochaines années, à limiter l'utilisation de Facebook et d'Instagram par les adolescents à deux heures par jour et à bloquer tout accès entre minuit et 6 heures du matin, sauf accord parental.

Ces restrictions pourraient être renforcées si d’autres entreprises de réseaux sociaux adoptaient des conditions similaires. Meta renforcera également les mesures visant à empêcher les enfants d’accéder à des contenus soumis à une restriction d’âge. L’accord ne contraint pas Meta, qui a nié toute faute en acceptant de transiger, à renoncer aux recommandations personnalisées ni à la publicité ciblée. Le montant total de l’indemnisation représente environ trois à quatre mois de bénéfice pour l’entreprise basée à Menlo Park, en Californie. "Garantir aux adolescents une expérience sûre et enrichissante sur nos plateformes est un impératif absolu pour Meta", a déclaré l’entreprise dans un article de blog. "Nous voulons trouver la bonne solution pour les parents et les adolescents."

TRANSFORMER L'EXPÉRIENCE EN LIGNE Ces accords prévoient le versement de plus de 17,6 milliards de dollars à 48 États américains, à Washington, D.C., à Porto Rico, aux Samoa américaines et aux Îles Mariannes du Nord. Meta versera également 459 millions de dollars pour régler les plaintes des États en matière de protection de la vie privée liées au scandale Cambridge Analytica, dans le cadre duquel le cabinet de conseil britannique avait collecté les données personnelles de millions d’utilisateurs de Facebook. La Californie recevrait la somme la plus élevée, soit 2,2 milliards de dollars, tandis que New York et le Texas recevraient chacun plus d’un milliard de dollars.

Une partie de cette somme dépendra de la mise en place, par YouTube ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) et TikTok (ByteDance), de mesures de protection similaires pour les enfants. Aucune de ces deux entreprises n’a pu être jointe immédiatement pour commenter cette information. "C’est une affaire de grande envergure", a déclaré James Speta, professeur de droit à l’université Northwestern, spécialisé dans les télécommunications et la politique de l’Internet. "Meta et d’autres entreprises subissaient des pressions de la part du public, du Congrès et des assemblées législatives des États pour modifier leurs pratiques commerciales, qu’elles perdent ou non les procès", a-t-il poursuivi. "Ces restrictions vont modifier l’expérience sur Instagram et Facebook, et elles sont conçues pour réduire l’engagement." L'accord doit être approuvé par la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers, qui a présidé le procès ayant débuté le 18 août.

Adam Mosseri, directeur d’Instagram, avait commencé à témoigner, et Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, devait également témoigner. L'action Meta a progressé de 1,4 % en début de séance.

CRISE DE SANTÉ MENTALE Les entreprises de réseaux sociaux font face à une vague de poursuites judiciaires intentées par des États, des collectivités locales, des districts scolaires et des particuliers, qui les accusent d’aggraver une crise de santé mentale chez les jeunes, provoquant des troubles tels que l’anxiété, la dépression et le suicide. Meta, YouTube, TikTok et Snapchat ( SNAP.N , filiale de Snap Inc.) font toujours l'objet de milliers de poursuites devant les tribunaux fédéraux et d'État, qui leur reprochent d'avoir sciemment cherché à rendre les enfants dépendants de leurs plateformes. Le procès contre Meta comprenait des plaintes déposées par la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey, qui reprochaient à l’entreprise d’avoir enfreint les lois étatiques sur la protection des consommateurs. Il comprenait également des plaintes déposées par 29 États, qui accusaient Meta d’avoir enfreint la loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (COPPA) en collectant sciemment des données personnelles d’enfants sans le consentement parental et en utilisant ces données pour entraîner des IA génératives. Meta a longtemps soutenu qu’elle n’aurait pas pu induire les consommateurs en erreur, car la "dépendance aux réseaux sociaux" n’était pas un trouble psychiatrique reconnu. Avant le début du procès, Meta avait déclaré que la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey réclamaient jusqu’à 1 400 milliards de dollars de pénalités. Les États ont laissé entendre que ce chiffre était plus proche de 200 milliards de dollars.

DES MILLIERS DE PROCÈS ENCORE EN COURS Gonzalez Rogers supervise toujours des milliers de poursuites intentées par des particuliers, des districts scolaires et des collectivités locales et régionales, qui accusent les entreprises de réseaux sociaux de nuire aux enfants. Meta fait elle-même l’objet de milliers de poursuites engagées par des particuliers, des districts scolaires et des municipalités. Les prochains procès sont prévus en octobre à Los Angeles. Plus tôt cette année, Meta a perdu les deux phases d’un procès historique dans lequel le Nouveau-Mexique l’accusait d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ses plateformes. En mars, un jury a condamné Meta à verser 375 millions de dollars , et le 6 août, un juge l’a condamné à verser 567 millions de dollars supplémentaires et à mettre en œuvre des mesures de sécurité pour les jeunes, estimant que Meta avait causé une nuisance publique. Toujours en mars, un jury de Los Angeles a jugé Meta et Google (filiale d’Alphabet) coupables de négligence dans la conception de leurs plateformes, et les a condamnés à verser 6 millions de dollars à une jeune femme de 20 ans qui affirmait être devenue dépendante d’Instagram et de YouTube dès son enfance et souffrir d’anxiété et de dépression. Meta et Google ont déclaré qu’ils feraient appel de ces verdicts. Le Nouveau-Mexique et la Floride ne faisaient pas partie des accords conclus mercredi. "Les indemnités versées aux États ne sont qu’une goutte d’eau par rapport aux préjudices profonds que les fonctionnalités addictives de Meta, conçues dans un but lucratif, ont infligés à nos enfants", a déclaré le procureur général de Floride, James Uthmeier, dans un communiqué. "Nous les affronterons au tribunal."