Meta choisit PIMCO et Blue Owl pour un financement de 29 milliards de dollars, selon Bloomberg News
08/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a choisi la société de gestion d'investissements PIMCO et le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N pour un financement de 29 milliards de dollars lié à ses projets de centres de données en Louisiane rurale, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

BLUE OWL CAP RG-A
18,945 USD NYSE -3,02%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
761,8300 USD NASDAQ -1,32%
