Meta choisit PIMCO et Blue Owl pour un financement de 29 milliards de dollars, selon Bloomberg News

Meta META.O a choisi la société de gestion d'investissements PIMCO et le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N pour un financement de 29 milliards de dollars lié à ses projets de centres de données en Louisiane rurale, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.