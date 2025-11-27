 Aller au contenu principal
Curtis Jones vide son sac après la nouvelle débâcle de Liverpool
information fournie par So Foot 27/11/2025 à 09:19

What do you think of Liverpool Curtis ?

Liverpool n’en finit plus de dégringoler. Encore battus ce mercredi soir à domicile contre le PSV Eindhoven (1-4), les Reds d’Arne Slot ont enchaîné une neuvième défaite sur les douze dernières rencontres . Treizième de la phase de Ligue des champions, Liverpool peine à voir le bout du tunnel de la galère, et certains commencent à désespérer. À commencer par le plus ancien du club, Curtis Jones.…

CDB pour SOFOOT.com

Sport
