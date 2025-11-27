La stat incroyable de Randal Kolo Muani face au PSG
Vengeur masqué.
Cinq buts et deux passes décisives : Randal Kolo Muani adore torturer le PSG . Auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Richarlison mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, l’attaquant prêté à Tottenham s’est rappelé au bon souvenir de son employeur. À tel point que selon Opta, le club contre lequel le Bondynois a été le plus décisif depuis le début de sa carrière n’est autre que… ce même PSG.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer