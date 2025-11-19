 Aller au contenu principal
Meta bloque Facebook et Instagram pour les adolescents australiens d'ici le 10 décembre
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 14:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O bloquera l'accès des utilisateurs australiens de moins de 16 ans à Instagram, Facebook et Threads d'ici le 10 décembre pour se conformer à l'interdiction radicale des médias sociaux pour les adolescents dans le pays, a déclaré la société jeudi.

La société a déclaré qu'elle avait commencé à notifier aux utilisateurs qu'elle pensait être âgés de 13 à 15 ans que leurs comptes seraient fermés par le biais de messages in-app, d'e-mails et de textes.

À partir du 4 décembre, elle commencera à désactiver les comptes et à bloquer les nouvelles inscriptions des personnes de moins de 16 ans. Meta a déclaré que le processus devrait être achevé le 10 décembre, après avoir indiqué aux législateurs qu'elle ne commencerait à supprimer l'accès qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi.

La société a déclaré qu'elle utiliserait plusieurs méthodes de vérification de l'âge pour se conformer à l'interdiction et qu'elle adopterait une "approche de minimisation des données", en ne demandant des informations supplémentaires que lorsqu'elle a des raisons de douter de l'âge déclaré par l'utilisateur.

"Nous travaillons d'arrache-pied pour supprimer d'ici le 10 décembre tous les utilisateurs que nous croyons âgés de moins de 16 ans, mais le respect de la loi sera un processus continu et à plusieurs niveaux", a déclaré Antigone Davis, vice-présidente et responsable de la sécurité au niveau mondial.

Selon l'autorité australienne de régulation de l'internet, l'Australie compte environ 150 000 utilisateurs de Facebook âgés de 13 à 15 ans et 350 000 utilisateurs d'Instagram. Aucune donnée n'a été publiée pour Threads.

Meta a déclaré que les adolescents concernés peuvent mettre à jour leurs coordonnées pour être avertis lorsqu'ils auront 16 ans, télécharger leurs données ou choisir de supprimer leurs comptes. L'interdiction des médias sociaux en Australie est l'une des mesures les plus complètes prises par un gouvernement pour contrôler l'accès des mineurs aux médias sociaux et elle est suivie de près par les autorités de régulation du monde entier.

Il incombe aux plateformes de médias sociaux de prendre des "mesures raisonnables" pour empêcher les mineurs d'avoir un compte. Les plateformes qui enfreignent la loi sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (32,09 millions de dollars).

(1 dollar = 1,5427 dollar australien)

