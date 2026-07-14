Meta aurait utilisé l'IA pour cibler les salariés souffrant de problèmes de santé en vue de les licencier, selon une plainte déposée par d'anciens employés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Wiessner
Vingt-six anciens employés de Meta Platforms META.O ont intenté une action en justice contre l'entreprise, l'accusant d'avoir utilisé un logiciel basé sur l'intelligence artificielle qui ciblait de manière disproportionnée les personnes en situation de handicap ou en arrêt maladie lors de la sélection des personnes concernées par des licenciements collectifs.
Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
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