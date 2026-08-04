Meta, Anthropic, Google et OpenAI doivent rencontrer les conseillers de Trump suite aux retombées liées à un agent d'IA rebelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la lettre des sénateurs aux paragraphes 4 et 5) par Courtney Rozen

Des représentants de Meta

META.O , d’Anthropic, de Google GOOGL.O et d’OpenAI rencontreront mardi les conseillers du président américain Donald Trump au sujet de tests de sécurité volontaires pour les modèles avancés d’IA , selon quatre sources proches de la réunion, alors que les inquiétudes concernant les agents d’IA incontrôlés ne cessent de croître. Cette réunion fait suite aux révélations d’OpenAI et d’Anthropic selon lesquelles leurs outils d’IA ont pénétré les systèmes d’autres entreprises. Ces piratages ont suscité des inquiétudes parmi les législateurs américains quant à la possibilité que des modèles d’IA de plus en plus performants puissent être utilisés pour mener ou faciliter des cyberattaques.

Selon ces sources, la réunion à la Maison Blanche portera sur les efforts du gouvernement américain visant à évaluer les capacités de piratage des modèles d’IA américains les plus avancés.

L’administration Trump avait déclaré en juin qu’elle demanderait aux entreprises développant ces modèles de les soumettre volontairement à des tests gouvernementaux jusqu’à 30 jours avant leur mise à disposition au public. Mardi, cinq sénateurs démocrates ont appelé Donald Trump à collaborer avec le Congrès pour adopter une législation rendant permanents ces tests pour les modèles d’IA américains les plus avancés, appelés « modèles de pointe ». « Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de créer un environnement politique dans lequel les systèmes d’IA américains les plus avancés

sont soumis à des restrictions opaques, au cas par cas, tandis que les alternatives chinoises

semblent moins coûteuses, plus faciles d’accès et plus prévisibles à déployer », ont déclaré les sénateurs dans leur lettre.

Dans un communiqué publié lundi, la Maison Blanche a indiqué que les détails des tests étaient finalisés, sans toutefois préciser si elle les rendrait publics.

L’administration Trump s’est montrée très discrète en public, se contentant d’indiquer que les autorités américaines suivaient de près le piratage d’OpenAI. Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, s’est rendu à la Maison Blanche la semaine dernière.