Meta annonce une nouvelle gamme de lunettes connectées à partir de 299 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle gamme de lunettes intelligentes dotées d'IA, en partenariat avec EssilorLuxottica ESLX.PA , à partir de 299 dollars.