Meta affirme devant un tribunal brésilien qu'elle traite les campagnes de Lula et de Bolsonaro sur un pied d'égalité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, a déclaré mardi devant le Tribunal électoral supérieur du Brésil avoir pris des mesures pour garantir l'égalité de traitement entre les campagnes présidentielles du président Luiz Inacio Lula da Silva et du sénateur Flavio Bolsonaro sur ses plateformes.

Cette déclaration fait suite à la décision d’un juge de la Cour électorale qui avait donné 24 heures à l’entreprise pour prouver qu’elle avait mis en place des mesures garantissant une diffusion équitable des contenus avant le second tour des élections de dimanche.

* La campagne de Lula avait initialement porté plainte auprès de la Cour, remettant en cause les actions de Meta et alléguant que l’entreprise favorisait la candidature de Bolsonaro , ce que Meta nie.

* Dans un document de neuf pages consulté par Reuters, Meta a énuméré les 17 initiatives qu’elle a prises pour se conformer à l’ordonnance du tribunal.

* Meta a joint une déclaration technique confirmant que les contenus liés aux deux campagnes sont traités de manière égale et non discriminatoire, et décrivant les mécanismes garantissant cette égalité.

* Meta a indiqué avoir mis en place un contrôle humain préalable des comptes publicitaires des deux campagnes.

* Toute restriction automatisée visant les comptes publicitaires des deux campagnes est réexaminée dans un délai de deux heures, un processus qui restera en vigueur jusqu’au second tour dimanche.