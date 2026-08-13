Meta affirme avoir supprimé 756 000 comptes d'adolescents australiens alors que l'application de l'interdiction se profile

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* Meta publie les données relatives à la suppression des comptes pour la période allant de décembre à juin

* La loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans est entrée en vigueur le 10 décembre

* L'autorité de régulation annonce des mesures plus strictes à l'encontre des plateformes en matière de conformité

* Une commission d'enquête parlementaire entendra vendredi les témoignages concernant cette interdiction

Meta META.O , propriétaire de Facebook et d’Instagram, a déclaré jeudi avoir supprimé plus de 750 000 comptes qu’elle soupçonnait d’appartenir à des Australiens âgés de moins de 16 ans depuis la mise en place d’une interdiction sans précédent au monde visant les comptes d’adolescents, et a promis de prendre davantage de mesures face à une éventuelle intervention réglementaire.

La société a indiqué avoir désactivé 462 000 comptes Instagram suspects et 294 000 comptes Facebook suspects entre la période précédant l’entrée en vigueur de l’interdiction des réseaux sociaux en Australie en décembre et le mois de juin, contre 331 000 comptes Instagram et 173 000 comptes Facebook qu’elle affirmait avoir supprimés en janvier. Le plus grand groupe mondial de réseaux sociaux a déclaré vouloir se conformer à une loi à laquelle lui-même et d’autres plateformes se sont ouvertement opposés, alors même que l’autorité australienne de régulation de l’Internet envisage d’intenter une action en justice contre des plateformes, dont certaines appartenant à Meta, qui, selon elle, n’ont pas pris de mesures suffisantes pour se conformer à la loi.

Aucune autre plateforme n’a publié de données de conformité correspondant à la période indiquée par Meta, mais les chiffres du gouvernement australien et de nombreuses études indépendantes ont montré que plus de huit jeunes de moins de 16 ans sur dix étaient encore présents sur les réseaux sociaux au cours des trois premiers mois suivant l’entrée en vigueur de l’interdiction.

Le gouvernement australien a proposé cette loi historique, entrée en vigueur le 10 décembre, en raison des inquiétudes concernant l’impact des réseaux sociaux sur la santé physique et mentale des enfants et des jeunes adolescents. Alors que d’autres pays à travers le monde envisagent des restrictions d’âge similaires, l’Australie a accusé les plateformes d’avoir délibérément mis en place cette interdiction pour qu’elle échoue, et a adopté une loi visant à doubler la sanction maximale en cas de non-respect pour la porter à 99 millions de dollars australiens (69,75 millions de dollars) et à conférer à l’autorité de régulation des pouvoirs accrus en matière de communication de documents.

AUDITION PARLEMENTAIRE VENDREDI

Des représentants de Meta, de TikTok, de Google (propriétaire de YouTube) GOOGL.O et de Snap (propriétaire de Snapchat) SNAP.N doivent témoigner vendredi dans le cadre d’une enquête parlementaire sur ces changements, aux côtés de responsables des autorités de régulation et du gouvernement.

« La mise en application de la loi se poursuit, et ces chiffres continueront d’augmenter », a déclaré Meta dans un communiqué.

« Nous partageons l’objectif du gouvernement australien, qui est de garantir aux jeunes une expérience en ligne sûre et adaptée à leur âge, et nous respectons nos obligations légales », a ajouté l’entreprise.

Un essai mené en Australie en 2025 sur les technologies de vérification de l’âge a montré que les produits disponibles sur le marché pouvaient efficacement soutenir une interdiction. La plupart des grandes plateformes, y compris celle de Meta, ont déployé des logiciels d’estimation de l’âge basés sur des photos, bien qu’elles précisent qu’elles procèdent généralement d’abord à une estimation de l’âge, c’est-à-dire qu’elles déduisent l’âge d’une personne en fonction de son activité en ligne.

Meta a indiqué qu’elle utilisait l’IA pour analyser les profils des utilisateurs à la recherche d’« indices contextuels laissant penser qu’un compte pourrait appartenir à une personne de moins de 16 ans, tels que des célébrations d’anniversaire ou des mentions de notes scolaires », et pour examiner les signalements concernant des comptes présumés appartenir à des mineurs. L’entreprise a ajouté qu’elle avait supprimé la possibilité pour une personne de multiplier les tentatives de création d’un compte si son compte précédent avait été supprimé.

(1 $ = 1,4194 dollar australien)