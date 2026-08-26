Meta - Accord à l'amiable avec les Etats US au procès sur l'addiction des mineurs aux réseaux sociaux

Meta Platforms META.O a conclu un accord à l'amiable pour régler les plaintes déposées par plusieurs États américains, qui reprochaient notamment à l'entreprise d'avoir conçu Instagram et Facebook de manière à créer une dépendance chez les enfants.

L'entreprise fondée par Mark Zuckerberg était également accusée d'avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ces plateformes et d'avoir collecté de manière abusive les données personnelles des enfants qui les utilisaient, comme le révèlent des documents judiciaires.

Meta a accepté de verser un maximum de 16,68 milliards de dollars (14,31 milliards d'euros) aux Etats dans le cadre de cet accord, qui a été conclu dans le cadre d'un procès devant un tribunal fédéral californien concernant des plaintes déposées par 29 États.

(Diana Novak Jones, Version française Benoit Van Overstraeten)