« Meta a ignoré ses propres études sur les risques pour les adolescents », affirme le Tennessee devant le jury

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* Le Tennessee réclame des sanctions financières et des changements de la part d'Instagram si le jury déclare Meta responsable

* Le procès devrait durer sept semaines

* Plus tôt cette année, un jury du Nouveau-Mexique a condamné Meta à verser 375 millions de dollars

par Diana Novak Jones

Les avocats de l’État du Tennessee ont déclaré lundi devant un jury à Nashville que les dirigeants de Meta Platforms META.O avaient ignoré les études internes concernant l’impactde sa plateforme Instagram sur les adolescents, alors que l’entreprise cherchait à maximiser ses profits grâce aux jeunes utilisateurs. Lors des plaidoiries d’ouverture d’un procès de sept semaines devant un tribunal d’État du Tennessee, les avocats de l’État ont indiqué que les chercheurs de Meta avaient signalé à plusieurs reprises que certains adolescents utilisaient la plateforme de manière compulsive, ce qui entraînait des troubles alimentaires, une dépression et des comportements d’automutilation. Mais malgré ces avertissements, Meta n’a pas désactivé des fonctionnalités telles que la lecture automatique, les notifications et le défilement infini qui, selon les avocats, étaient conçues pour retenir les adolescents sur Instagram le plus longtemps possible et augmenter le nombre de publicités qu’ils consultaient.

Un avocat de Meta a rétorqué que l’entreprise avait fait preuve de transparence quant aux risques auxquels les adolescents sont exposés sur Instagram et à la quantité de contenus dangereux qu’elle détecte. L’entreprise s’efforce de repérer les problèmes et de les résoudre, a-t-il ajouté.

LE POUVOIR DU « PING »

Le recours, intenté par le bureau du procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti, vise à obtenir des sanctions financières et une décision de justice enjoignant à Instagram de modifier certains aspects de la plateforme que l’État juge préjudiciables à la santé mentale des adolescents.

Si le jury reconnaît la responsabilité de l’entreprise, le procès entrera dans une deuxième phase devant le chancelier Russell Perkins, le juge chargé de superviser le procès, qui décidera s’il convient d’ordonner à l’entreprise de payer des sanctions financières et d’apporter des modifications à Instagram afin de le rendre plus sûr pour les adolescents.

Lors des déclarations liminaires, que Reuters a suivies sur Courtroom View Network, Tom Cartmell, avocat de l’État, a diffusé le son familier d’une notification arrivant sur un smartphone. Les récompenses imprévisibles telles que les notifications déclenchent des pics de dopamine qui favorisent la dépendance, ce qui a un impact particulièrement fort sur le cerveau des enfants, a déclaré M. Cartmell.

Meta comprenait les mécanismes cérébraux expliquant pourquoi les adolescents trouvent sa plateforme si irrésistible, a ajouté M. Cartmell.

M. Cartmell a montré au jury un document interne datant de 2017 dans lequel les chefs de produit de Meta écrivaient que des fonctionnalités telles que les notifications et le défilement infini « sont intrinsèquement incompatibles avec le bien-être » et indiquaient que l’entreprise devait avertir le public.

« Cet avertissement n’a jamais été diffusé », a déclaré M. Cartmell.

UNE BATAILLE JURIDIQUE PLUS LARGE AUTOUR DES PLATEFORMES

Kevin Huff, avocat de Meta, a déclaré que des documents tels que ceux cités par M. Cartmell prouvent que l’entreprise recherche les problèmes sur ses plateformes afin de pouvoir les améliorer.

L’entreprise a développé des outils pour aider à limiter les utilisations problématiques d’Instagram et cherche à donner aux enseignants et aux parents les moyens d’assurer la sécurité des adolescents, a déclaré M. Huff.

M. Huff a exhorté les jurés à se demander si Meta devait assumer seule la responsabilité de problèmes sociétaux tels que le suicide, l’exploitation des enfants et la dépendance. « Nous pensons que les preuves montreront que Meta fait sa part et donne les moyens à d’autres de faire la leur, car la protection des adolescents en ligne est une responsabilité partagée. Il faut tout un village. » Presque tous les États du pays ont intenté des actions en justice contre Meta au sujet de l’impact présumé de ses plateformes sur les enfants. Plus d’une vingtaine de ces poursuites ont été regroupées dans le cadre d’un litige multidistrict à San Francisco, tandis que de nombreux autres États ont poursuivi devant leurs propres tribunaux. Par ailleurs, Meta et d’autres entreprises de réseaux sociaux font face à des milliers de poursuites intentées par des particuliers et des districts scolaires . Le procès du Tennessee est la deuxième affaire étatique à être portée devant un jury. Plus tôt cette année, un jury du Nouveau-Mexique a reconnu la responsabilité de l’entreprise et l’a condamnée à verser 375 millions de dollars . Un juge examine actuellement la possibilité d’imposer des sanctions financières supplémentaires ainsi qu’une ordonnance enjoignant à l’entreprise de modifier Facebook, Instagram et WhatsApp dans cet État.