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MESSAGE DU CEO DE TME PHARMA
information fournie par Boursorama CP 16/09/2026 à 08:15
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Berlin, Allemagne, le 16 septembre 2026, 8 h 00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes contre le cancer du cerveau et les maladies oculaires, publie aujourd'hui une lettre à ses actionnaires de son CEO.


Chers actionnaires,


Lorsque je jette un regard rétrospectif sur la période récente, un sentiment clair domine : une confiance inébranlable dans la voie que nous avons choisie. Nous comprenons parfaitement que nombre d’entre vous soient impatients de voir des décisions concrètes être prises. Lorsque l’on aborde une phase décisive, l’attente peut naturellement sembler longue. Cependant, comme vous le savez, les négociations approfondies et les choix stratégiques ne se font pas du jour au lendemain.


Alors que TME Pharma traverse une phase charnière, je souhaite vous faire part des dernières informations concernant notre approche stratégique, notre rigueur financière et notre engagement en faveur de la création de valeur à long terme.


Notre priorité reste clairement d’obtenir un résultat qui reflète à sa juste valeur le potentiel considérable de notre principal actif, le NOX-A12.

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