Merz et Macron discuteront de l'avenir du SCAF mi-décembre-source
information fournie par Reuters 06/12/2025 à 20:20

Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron prévoient de discuter de l'avenir du projet européen d'avion du futur SCAF - ou FCAS - durant la semaine du 15 décembre, a dit à Reuters samedi une source du secteur.

Le projet Future Combat Air System (FCAS), envisagé depuis plus de huit ans, est entravé par une dispute entre Dassault Aviation AM.PA et Airbus AIR.PA sur le partage des tâches et les droits sur les technologies.

Les ministres de la Défense des pays participants - l'Allemagne, la France et l'Espagne - doivent se rencontrer le 11 décembre pour discuter du projet, a dit à Reuters cette semaine une source proche du dossier. nL8N3X91SP

Un porte-parole du gouvernement allemand a refusé de commenter la date de la rencontre entre le président français et le chancelier allemand, indiquant simplement que les engagements de ce dernier seraient rendus publics en temps et en heure.

Le gouvernement français n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

Le futur avion est destiné à remplacer à partir de 2040 les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols par un chasseur de sixième génération.

(Sabine Siebold, Gilles Guillaume pour la version française)

