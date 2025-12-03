 Aller au contenu principal
Réunion ministérielle sur le SCAF le 11 décembre, dit une source
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 17:09

Les ministres de la Défense française, allemand et espagnole vont se réunir le 11 décembre pour discuter du projet européen d'avion de combat du futur (SCAF), a déclaré mercredi à Reuters une source informée de la tenue de cette réunion.

Bloomberg a auparavant fait état de cette rencontre à venir.

Destiné à remplacer à partir de 2040 les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols par un chasseur de sixième génération, ce projet estimé à 100 milliards d'euros implique notamment Dassault Aviation AM.PA , Airbus AIR.PA et Indra IDR.MC .

Le programme est toutefois freiné par des retards et des désaccords persistants entre les industriels et les gouvernements, notamment sur la répartition des tâches et les droits de propriété intellectuelle.

Symbole de ces tensions, le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, a déclaré en septembre dernier que le constructeur aéronautique français avait la capacité de fabriquer sans partenaire la prochaine génération d'avions de combat, mettant au défi l'Allemagne de faire de même.

Berlin pourrait décider de développer un nouvel avion de chasse sans la France, a dit par la suite à Reuters une source informée, citant des exigences jugées injustifiées de la part de Dassault Aviation.

(Sabine Siebold, rédigé par Madeline Chambers, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

L'offre BoursoBank