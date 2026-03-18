Mersen voit sa rentabilité reculer en 2025
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 08:22
Le groupe des spécialités électriques et des matériaux avancés a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 1 186 MEUR, en repli organique de 3,2%, une baisse qui reflète des situations contrastées.
"L'activité soutenue des marchés des transports, de l'éolien, de la distribution électrique et des réseaux électriques a en grande partie compensé le ralentissement des marchés du solaire et des semi-conducteurs SiC", précise son DG Luc Themelin.
Il pointe aussi le retour de Mersen à un free cash-flow positif, avec un an d'avance par rapport à ses attentes, ainsi que "sa discipline en matière de maîtrise des coûts et l'efficacité des initiatives de compétitivité déployées au cours de l'exercice".
Le conseil d'administration proposera à l'AG des actionnaires du 12 mai 2026 le versement d'un dividende stable à 0,90 EUR par action en numéraire. Il en résulterait une distribution totale d'environ 22 MEUR.
Pour l'année 2026, le groupe vise une croissance organique comprise entre 2% et 6%, une marge d'EBITDA courant de 16% ( /- 50 points de base) et une marge opérationnelle courante de 8,5% ( /- 50 points de base).
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