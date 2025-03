Mersen: tassement de la marge d'EBITDA courant annuelle information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Mersen publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 59 millions d'euros pour l'année 2024, contre 81,6 millions en 2023, ainsi qu'un EBITDA courant en croissance de 1,4% à 205,5 millions, soit une marge, 'proche de celle de 2023, à 16,5% contre 16,7%'.



Le fournisseur de spécialités électriques et matériaux en graphite a réalisé un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros, soit une croissance organique de 2,6% par rapport à 2023, dont plus de 2% sont liés à des augmentations de prix.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 16 mai le versement d'un dividende de 0,90 euro par action en numéraire, soit une distribution totale d'environ 22 millions d'euros, représentant 37% du RNPG. Il sera mis en paiement le 9 juillet.



Pour 2025, Mersen vise notamment un chiffre d'affaires publié stable à positif par rapport à 2024, impliquant une croissance organique comprise entre - 5 % et zéro, et une marge d'EBITDA courant entre 16 et 16,5% du chiffre d'affaires.





