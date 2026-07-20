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Mersen sélectionné par Ford et Leapmotor pour fournir des fusibles destinés aux VE
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 17:44

Mersen SA CBLP.PA :

* MERSEN SÉLECTIONNÉ PAR FORD ET LEAPMOTOR POUR FOURNIR DES FUSIBLES DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES

* POTENTIEL D'ENVIRON 10 MILLIONS D'EUROS POUR LA DURÉE DES PROGRAMMES

Texte original https://tinyurl.com/4jv67w5x Pour plus de détails, cliquez sur CBLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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