information fournie par Reuters • 20/07/2026 à 17:44

Mersen sélectionné par Ford et Leapmotor pour fournir des fusibles destinés aux VE

Mersen SA CBLP.PA :

* MERSEN SÉLECTIONNÉ PAR FORD ET LEAPMOTOR POUR FOURNIR DES FUSIBLES DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES

* POTENTIEL D'ENVIRON 10 MILLIONS D'EUROS POUR LA DURÉE DES PROGRAMMES

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(Rédaction de Gdansk)