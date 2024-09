Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen: rebond en direction des 34 E information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 13:36









(CercleFinance.com) - Le titre Mersen progresse aujourd'hui vers 27,40 E et pourrait se diriger vers la résistance des 34E.



Au-delà de 34E, le titre devrait poursuivre son envolée vers 36E, son zénith du 27/12/2023.



Rappelons que le groupe s'attend à une croissance organique autour de 5 %, une marge opérationnelle courante autour de 11 % et des investissements industriels entre 200 et 240 millions d'euros sur 2024.





Valeurs associées MERSEN 27,80 EUR Euronext Paris +2,39%