Mersen: réalise l'acquisition de Bar-Lo Carbon Products

(CercleFinance.com) - Mersen annonce l'acquisition de Bar-Lo Carbon Products, spécialiste américain dans l'usinage de précision de graphite et de céramique depuis 1965.



Cette nouvelle acquisition renforce la position de leader de Mersen dans le domaine du graphite synthétique aux États-Unis, et lui permet d'accéder directement à de nouveaux clients sur le marché des semi-conducteurs ainsi que dans d'autres industries de transformation.



L'entreprise contribuera au chiffre d'affaires annuel de Mersen à hauteur d'environ 15 millions USD et l'acquisition représente une sortie de trésorerie d'environ 20 millions USD, dont 80 % à la clôture de l'acquisition.



Ce montant comprend une estimation de complément de prix à payer en 2026.



Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : 'Bar-Lo a enregistré des résultats impressionnants ces dernières années, et Mersen bénéficiera de l'expertise de ses équipes et de leur capacité à construire des relations fortes avec les clients.'





