 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 087,32
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mersen choisi pour du graphite synthétique isostatique aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 07:42

Mersen indique avoir été sélectionné par la Defense Logistics Agency (DLA) des Etats-Unis pour fournir du graphite synthétique isostatique, dans le cadre d'un contrat de trois ans et d'une valeur d'environ 10 millions de dollars.

'Le graphite synthétique isostatique est un matériau de haute densité, conçu avec précision, utilisé dans des environnements exigeants tels que l'aéronautique, la défense et la fabrication de semi-conducteurs', précise le groupe industriel.

Selon le groupe, ce contrat témoigne de ses compétences avancées dans la production de ce matériau essentiel pour les applications de haute performance du marché de la défense qui figure dans la liste des 'materials of interest' de la DLA.

Plus important fabricant de graphite isostatique aux Etats-Unis, avec des capacités à St Marys (Pennsylvanie) et Columbia (Tennessee), Mersen voit aussi dans ce contrat une validation de la pertinence de sa présence locale pour saisir des opportunités.

Valeurs associées

MERSEN
22,0500 EUR Euronext Paris +1,15%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre des Armées Catherine Vautrin le 1er décembre 2025, à Paris ( POOL / JULIEN DE ROSA )
    L'actualisation de la Loi de programmation militaire repoussée à début 2026
    information fournie par AFP 02.12.2025 09:10 

    Une actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-230 sera présentée au Parlement "au premier trimestre 2026" et non plus d'ici la fin de l'automne comme prévu initialement, a annoncé mardi la ministre des Armées Catherine Vautrin. "Les textes budgétaires ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 02.12.2025 09:07 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert sans tendance notable mardi, dans un climat de prudence sur les marchés, avant la publication d'indicateurs économiques cette semaine en Europe et aux Etats-Unis. Vers 8H05 GMT, Paris cédait 0,12%, Londres était stable ... Lire la suite

  • BUREAU VERITAS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BUREAU VERITAS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.12.2025 08:56 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 02.12.2025 08:54 

    * L'OREAL OREP.PA va "assurément" étudier une entrée au capital de la maison de couture italienne Armani et le groupe français de cosmétiques va commencer à y travailler "très bientôt", a déclaré lundi son directeur financier Christophe Babule lors d'une discussion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank