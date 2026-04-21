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Mersen annonce assemblée générale mixte des actionnaires
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 19:14

* Mersen convoque une assemblée générale mixte le 12 mai 2026 à Paris. * Réunion appelée à statuer sur des projets de résolutions inscrits à l’ordre du jour. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Mersen SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/B636DCE438F5B1756789F0DBFC51C50A65F85856

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