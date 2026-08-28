Merkur va prendre le contrôle de Société Française de Casinos

Le groupe allemand Merkur a signé une promesse d'achat portant sur 95% de Casigrangi, maison mère du groupe "Le Stelsia" et actionnaire à 81,21% de Société Française de Casinos. L'opération, qui valorise l'action SFC à 6,19 euros, pourrait être finalisée au premier trimestre 2027 et suivie d'une offre publique puis d'un retrait de la cote.

Merkur, la holding de la famille Gauselmann, a conclu le 27 août 2026 une promesse d'achat portant sur l'acquisition de 95% du capital de Casigrangi auprès du Groupe Philippe Ginestet et de DOFA. Casigrangi est la holding du groupe de casinos "Le Stelsia", qui contrôle sept casinos de petite et moyenne taille à Megève, Granville, Mimizan, Gruissan, Port-la-Nouvelle, Collioure et Châtel-Guyon, ainsi que les activités afférentes (restauration, spectacle...).

Une grosse prime sur les cours récents

Casigrangi détient 4 135 434 actions Société Française de Casinos (SFC), soit environ 81,21% de son capital et de ses droits de vote. Le prix convenu pour l'opération fait ressortir une valeur de 6,19 euros par action SFC, contre un cours actuel de 2,40 EUR. Si l'acquisition aboutit, Merkur lancera une offre publique d'achat simplifiée dans les mêmes conditions. Ce montant représente des primes de 195,9% sur le cours moyen pondéré des 240 séances précédentes, de 145,2% sur celui des 60 séances précédentes et de 157,9% par rapport au cours de clôture du 27 août 2026. Il faut remonter à 2008 pour trouver trace d'un cours plus élevé. Merkur souhaite procéder à un retrait de la cote, si les conditions sont réunies.

La signature définitive reste soumise aux procédures d'information et de consultation des salariés, aux autorisations réglementaires, notamment celle du ministère de l'Intérieur, ainsi qu'à certaines restructurations internes. Une finalisation est envisagée au premier trimestre 2027, avant un possible dépôt de l'offre au premier semestre.