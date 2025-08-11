MeridianLink s'envole grâce à un accord de rachat de 2 milliards de dollars avec Centerbridge

11 août - ** Les actions de la Fintech MeridianLink MLNK.N ont bondi de 24,6 % à 19,69 $ ** MLNK sera privatisée par la société d'investissement Centerbridge Partners dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars

** Les actionnaires de MLNK recevront 20 $ en espèces pour chaque action détenue, soit une prime d'environ 26 % par rapport à la dernière clôture

** Le prix d'acquisition de 20 $ par action est légèrement inférieur à nos attentes pour l'entreprise, mais nous pensons que la poursuite d'un environnement de taux plus élevés pendant plus longtemps rend difficile pour tout acquéreur d'avoir confiance dans un retour à une croissance à deux chiffres pour MLNK qui aurait pu justifier un prix plus élevé" - Raymond James

** 2 courtiers sur 8 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver" et 2 à "vendre"; PT médian de 19,13 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action MLNK a baissé de 23 % depuis le début de l'année