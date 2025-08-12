Mercury Systems atteint son plus haut niveau depuis 3 ans grâce à des résultats solides au quatrième trimestre et à des révisions à la hausse de la part des analystes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de l'entreprise d'aérospatiale et de défense Mercury Systems MRCY.O augmentent de 11,6 % à 59,41 $ - leur plus haut niveau depuis août 2022

** MRCY a battu les estimations de Wall Street à la fois sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre et sur le bénéfice ajusté, selon les données du LSEG

** La société annonce également des réservations record au quatrième trimestre et une croissance du carnet de commandes de 6 % en glissement annuel

** Au moins trois courtiers augmentent les prévisions sur le titre, Raymond James le faisant passer de "surperformance" à "achat fort"

** Nous nous attendons à ce que les bons résultats de Mercury au quatrième trimestre soient bien accueillies par le marché et, bien que les prévisions ne prévoient qu'une amélioration modérée pour l'année fiscale 2026, nous voyons plus de potentiel de hausse que de baisse", déclare J.P. Morgan

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 41 %, surpassant la hausse de 11,3 % du Nasdaq Composite .IXIC