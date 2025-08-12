 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 738,93
+0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mercury Systems atteint son plus haut niveau depuis 3 ans grâce à des résultats solides au quatrième trimestre et à des révisions à la hausse de la part des analystes
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de l'entreprise d'aérospatiale et de défense Mercury Systems MRCY.O augmentent de 11,6 % à 59,41 $ - leur plus haut niveau depuis août 2022

** MRCY a battu les estimations de Wall Street à la fois sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre et sur le bénéfice ajusté, selon les données du LSEG

** La société annonce également des réservations record au quatrième trimestre et une croissance du carnet de commandes de 6 % en glissement annuel

** Au moins trois courtiers augmentent les prévisions sur le titre, Raymond James le faisant passer de "surperformance" à "achat fort"

** Nous nous attendons à ce que les bons résultats de Mercury au quatrième trimestre soient bien accueillies par le marché et, bien que les prévisions ne prévoient qu'une amélioration modérée pour l'année fiscale 2026, nous voyons plus de potentiel de hausse que de baisse", déclare J.P. Morgan

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 41 %, surpassant la hausse de 11,3 % du Nasdaq Composite .IXIC

Valeurs associées

MERCURY SYSTEM
63,1300 USD NASDAQ +17,82%
NASDAQ Composite
21 507,76 Pts Index Ex +0,57%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2025 à 15:54:26.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell
    Trump menace de poursuivre en justice le patron de la Fed Jerome Powell
    information fournie par Reuters 12.08.2025 16:18 

    Donald Trump a menacé mardi d'une action en justice le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, à qui il reproche de ne pas avoir baissé ces derniers mois les taux d'intérêt. "Jerome 'trop tard' Powell doit baisser MAINTENANT les taux", ... Lire la suite

  • La Bourse de New York
    Wall Street ouvre dans le vert après l'inflation US
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:57 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi après la publication de données aux Etats-Unis indiquant que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de baisser ses taux d'intérêt ... Lire la suite

  • Des colis d'aide sont largués au-dessus de Gaza
    La souffrance à Gaza atteint des niveaux "inimaginables", dénoncent l'UE et ses alliés
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:50 

    La crise humanitaire dans la bande de Gaza soumise depuis 22 mois à une campagne militaire d'Israël a atteint des "niveaux inimaginables", ont dénoncé mardi l'Union européenne (UE), la Grande-Bretagne, le Canada ou encore l'Australie. "Une famine se produit sous ... Lire la suite

  • Des personnes font leurs courses dans un supermarché à Los Angeles.
    USA: Les prix à la consommation augmentent de 0,2% sur un mois en juillet
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:13 

    Les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis ont augmenté légèrement en juillet mais une mesure sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en six mois, sous l'effet des droits de douane américains. L'indice CPI est ressorti à +0,2% en juillet sur un mois, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank