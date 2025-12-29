L'Europe sur une note prudente après la pause de Noël

Un trader financier à son bureau dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes évoluent ‍sans grand changement lundi en début de séance après la pause ‌observée lors de Noël.

À Paris, le CAC 40 grappille 0,03% ​à 8.106,25 points vers 08h20 ⁠GMT. A Londres, le FTSE 100 recule de 0,07% ⁠et ‍à Francfort, le Dax perd ⁠0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,06%, le FTSEurofirst ​300 est stable, tout comme le Stoxx 600.

Les marchés européens sont ⁠restés fermés jeudi et ​vendredi pour Noël mais Wall ​Street a ​rouvert dès vendredi pour une séance ​sans ⁠grand changement. L'attention des investisseurs se portera mardi sur la publication des "minutes" de la dernière réunion ‌de politique monétaire de la Fed pour une semaine qui sera encore écourtée, cette fois par les festivités du Nouvel an.

(Rédigé par ‌Blandine Hénault)