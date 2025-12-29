La Chine lance des exercices militaires autour de Taïwan

Un avion de chasse Mirage 2000 de l’armée de l’air taïwanaise décolle de la base aérienne de Hsinchu le 29 décembre 2025. ( AFP / CHENG Yu-chen )

La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports autour de Taïwan, dans un contexte particulièrement tendu après une vente d'armes américaines massive à l'île qui a déployé sa propre armée en riposte et dénoncé l'"intimidation" de Pékin.

L'armée chinoise "utilise des destroyers, des frégates, des chasseurs, des bombardiers et des drones" dans le cadre de ces exercices, qui comprennent "des tirs à munitions réelles sur des cibles maritimes", a détaillé son commandement pour la zone.

"Toute manœuvre malveillante visant à entraver la réunification de la Chine est vouée à l’échec", a assuré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, lors d'une conférence de presse régulière.

"Les forces extérieures qui tentent d’utiliser Taïwan pour contenir la Chine et d’armer Taïwan ne feront qu’encourager l’arrogance des partisans de l’indépendance et pousser le détroit de Taïwan dans une situation périlleuse de guerre imminente", a-t-il affirmé.

De son côté, Taïwan a dit déployer les "forces appropriées", ajoutant que ses troupes avaient "mené un exercice de riposte rapide".

Pékin considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et menace de recourir à la force militaire pour s'en emparer.

Cette photo fournie le 29 décembre 2025 par les garde-côtes taïwanais montre un agent observant un navire chinois, naviguant à 23 milles marins au nord-ouest de l'îlot Pengjia, au nord de Taïwan ( TAIWAN COAST GUARD / Handout )

Les tensions dans le détroit ont été ravivées par une vente d'armes massive des Etats-Unis à Taipei mi-décembre, la deuxième depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, pour 11,1 milliards de dollars au total, soit le montant le plus important depuis 2001. La Chine a répondu la semaine dernière par des sanctions à 20 entreprises américaines de défense.

Cette démonstration de force à grande échelle intervient également après des semaines de dispute diplomatique entre Pékin et Tokyo au sujet de l'île, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi ayant laissé entendre en novembre que son pays pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan. Une déclaration qui a suscité l'ire de la Chine.

- "Sérieux avertissement" -

"À partir du 29 décembre, le Commandement des zones orientales de l'APL (armée chinoise) déploie ses troupes de l'Armée de terre, de la Marine, de l'Armée de l'air et de la Force des missiles pour mener des exercices militaires conjoints baptisés +Mission Justice 2025+", avait expliqué en début de matinée un communiqué du colonel-major Shi Yi, porte-parole du Commandement chinois.

Les forces de Pékin se focaliseront sur "les patrouilles de préparation au combat air-mer, la saisie conjointe de la supériorité globale, le blocus de ports et zones clés, ainsi que la dissuasion multidimensionnelle", a précisé le militaire.

Dans un communiqué séparé, une carte montre cinq zones autour de Taïwan où des "tirs à munition réelles vont être organisés" de 08H00 à 18H00 mardi (00H00 à 10H00 GMT).

Cette photo prise et publiée le 29 décembre 2025 par les garde-côtes taïwanais montre un navire de leurs homologues chinois, détecté à 23 milles marins au nord-ouest de l'îlot Pengjia, au nord de Taïwan ( TAIWAN COAST GUARD / Handout )

"Pour des raisons de sécurité, il est conseillé à tout navire ou avion non concerné de ne pas pénétrer dans les eaux et l'espace aérien susmentionnés", est-il précisé.

"En réponse au mépris des autorités chinoises pour le droit international et à leur utilisation de l'intimidation militaire pour menacer les pays voisins, Taïwan exprime sa ferme condamnation", a réagi la porte-parole de la présidence de Taïwan, Karen Kuo.

Les garde-côtes de l'île ont, de leur côté, détecté quatre navires de leurs homologues chinois près des eaux au large des côtes nord et est de Taïwan aujourd'hui (lundi)", ajoutant avoir" immédiatement déployé des navires pour se prépositionner dans les zones concernées en réponse", et "envoyé des unités de soutien supplémentaires".

Les exercices de cette semaine sont "un sérieux avertissement adressé aux forces séparatistes de +l'indépendance de Taïwan+, et ils constituent une action légitime et nécessaire pour préserver la souveraineté et l'unité nationale de la Chine", a estimé Shi Yi.

Des navires chinois devraient "s'approcher de l'île de Taïwan à très courte distance en provenance de différentes directions", a-t-il poursuivi.

Les précédents exercices impliquant des exercices à tirs réels autour de Taïwan remontaient à avril, des manœuvres surprises condamnées par Taipei.