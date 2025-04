Merck: Winrevair prometteur dans l'hypertension pulmonaire information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Merck fait savoir qu'un essai de phase III a montré que Winrevair, utilisé comme traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (PAH) avait permis de réduire de 76% le le risque relatif d'événements graves de morbidité et mortalité par rapport au placebo après un suivi médian de 10.6 mois.



Dans le détail, 17,4 % des patients sous Winrevair ont affronté 'un événement majeur', contre 54,7 % pour le placebo.



Les résultats, présentés à la session scientifique de l'American College of Cardiology, font suite à l'annonce de l'arrêt précoce de cette même étude en raison de son efficacité remarquable.



Ces données soutiennent le potentiel de WINREVAIR pour changer la pratique clinique dans le traitement de la PAH. Le traitement est déjà approuvé dans plus de 40 pays.







Valeurs associées MERCK 87,680 USD NYSE -2,24%