Merck: va présenter de nouvelles données sur le VIH

(CercleFinance.com) - Merck annonce que la société présentera de nouvelles données issues de son programme de recherche sur la prévention et le traitement du VIH lors de la 13e Conférence de l'International AIDS Society (IAS 2025), qui se tiendra du 13 au 17 juillet 2025 à Kigali, au Rwanda.



Ces présentations incluront des résultats de phase 2 sur la sécurité et la pharmacocinétique du MK-8527, un inhibiteur novateur de la transcriptase inverse administré par voie orale une fois par mois, développé pour la prophylaxie pré-exposition (PrEP).



Des données issues de trois études de phase 3 examineront aussi l'impact des mutations associées à la résistance (RAMs) sur la réponse virologique au doravirine/islatravir (DOR/ISL), avec un accent particulier sur la mutation M184I/V.



Merck présentera par ailleurs des résultats concernant une combinaison orale hebdomadaire d'islatravir et d'ulonivirine (ISL/ULO) pour le traitement du VIH-1.



Selon Dr. Elizabeth Rhee, vice-présidente du développement clinique mondial, ces travaux ' visent à offrir des options quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles pour répondre aux besoins évolutifs des personnes vivant avec ou affectées par le VIH '.





