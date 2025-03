Merck: va présenter de nouvelles données à l'ACC.25 information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 12:51









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que de nouvelles données de recherche clinique seront présentées lors de la session scientifique annuelle et de l'exposition (ACC.25) de l'American College of Cardiology à Chicago du 29 au 31 mars.



Les données auront pour objectif de mettre en évidence les avancées innovantes pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires



Les données de l'essai de phase 3 ZENITH évaluant WINREVAIR TM lorsqu'il est associé à un traitement de fond chez des adultes atteints d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP, groupe 1) de classe fonctionnelle (FC) III ou IV de l'OMS à haut risque de mortalité seront présentées.



Quatre présentations de recherche sur les résultats axées sur la gestion du cholestérol de Merck seront également présentées au cours de la réunion.



' Nous sommes particulièrement ravis de partager les recherches de l'essai de phase 3 ZENITH évaluant WINREVAIR dans le traitement de l'HTAP en tant que présentation de dernière minute ' a déclaré le Dr Eliav Barr, vice-président principal, chef du développement clinique mondial et directeur médical. Laboratoires de recherche Merck.





Valeurs associées MERCK 94,710 USD NYSE -0,09%